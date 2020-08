Servizio civile, Spadafora "felice" per il micro stanziamento da 20 milioni

L'ultima promessa di Spadafora: 54 milioni per il servizio civile Il ministro ha fatto sapere di averli richiesti al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in vista del decreto Agosto. Certezze di ottenerli? Nessuna. E comunque non sarebbero sufficienti nemmeno a raggiungere quota 50mila. Finora Spadafora di prospettive vere per servizio civile ha parlato poco e fatto ancora meno. Non basta lisciare il pelo ai volontari anti Covid in favore di telecamera e taccuini. Quei ragazzi e tanti altri che vorrebbero fare questa esperienza meritano una politica e un ministro che coi fatti dimostrino responsabilità, coerenza e serietà