Naufragio con 65 persone a largo della Libia, il primo Sos a Ferragosto

Alarm Phone, la rete internazionale che riceve e segnala gli Sos di imbarcazioni di migranti in difficoltà, ha comunicato che un naufragio di circa 65 persone si sarebbe verificato nel Mediterraneo centrale, a largo delle coste libiche. Il primo segnale di Sos ricevuto da Alarm Phone risale al 15 agosto alle 17. «Abbiamo allertato le autorità diverse volte comunicando la posizione Gps dell’imbarcazione in difficoltà, ma non è stata avviata nessuna operazione». L’ultimo contatto tra le persone a rischio naufragio che gridavano disperatamente aiuto con Alarm Phone è avvenuto sabato sera alle 22,25.

Alarm Phone aggiunge su Twitter: «Abbiamo informato le autorità, ma hanno rifiutato ogni responsabilità. Europa, questo è il risultato della vostra politica – un altro massacro a mare».