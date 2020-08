Mali, un colpo di Stato scuote l'Africa occidentale

L'ex presidente ha infine "accettato" di sottomettersi «perché non voglio che venga versato del sangue». Tra le conseguenze immediate delle dimissioni, segnaliamo lo scioglimento dell'Assemblea nazionale e la caduta del Governo in carica. Si apre ora un difficile periodo per il Paese.

Le reazioni internazionali

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha chiesto il rilascio «immediato e incondizionato»di Keita e Cisse, mentre la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) ha condannato il blitz, impegnandosi a chiudere le frontiere terrestri e aeree al Mali e a spingere per sanzioni contro «tutti i golpisti e i loro partner e collaboratori».