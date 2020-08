Pregliasco: «I contagi? Come a dicembre, ma adesso siamo preparati»

I numeri del contagio peggiorano sensibilmente. Che ne pensa?

Siamo passati da un andamento pandemico a uno endemico. Quello che è chiaro è che dovremo convivere a lungo con questo virus.

Non è preoccupante questa nuova risalita dei casi?

No, non direi. Abbiamo fatto un lungo lockdown, a differenza di altre nazioni, e per questo abbiamo contenuto molto bene la diffusione. Adesso abbiamo quello che ci aspettavamo, tanti piccoli focolai, più di novecento, che erano inevitabili. Ciò che permette di avere un po' di ottimismo rispetto alla situazione è il fatto che siamo tornati alla situazione che abbiamo vissuto a novembre-dicembre scorsi. Ma se prima eravamo stati presi di sorpresa oggi stiamo monitorando attentamente la situazione.

È da escludere quindi un remake del lockdown?

Quello che è da escludere è l'effetto iceberg. Nei mesi scorsi abbiamo scoperto un fenomeno accorgendoci che era solo la punta di qualcosa di enorme. Questo oggi non può succedere perché l'attenzione è massima e siamo in grado di intercettare anche gli asintomatici Un fattore tutt'altro che secondario.

Quali le criticità?

Alcuni ambiti particolarmente esposti: agricoltura, macelli, spedizioni situazioni sociali degradate e gli arrivi dall'estero. Sono ottimista ma prudente: penso che se avremo la costanza e la capacità di continuare nell'attività di tracciamento e di miglioramento dei dipartimenti di prevenzione territoriali questi focolai non diventeranno un incendio complessivo. Questo se non faremo sgambetti a chi sta correndo.

In che senso?

È fondamentale la responsabilità personale. Continuare con le regole igieniche e il lavaggio delle mani, l'uso delle mascherine e l'evitare gli assembramenti. Dobbiamo aiutarci a tenere la barra dritta rispetto a questa attenzione. Non significa diventare ipocondriaci ma evitare il lassismo che si è visto nelle ultime settimane. Bisogna capire che dovremo convivere a lungo con questa malattia

A lungo quanto? Quando avremo un vaccino a disposizione presumibilmente?

Mettendo da parte gli annunci di Russia e Cina, che hanno più a che fare con la geopolitica che con la scienza. È ragionevole pensare che anche andando spediti un vaccino sarà pronto entro la fine dell'anno. Ma per la sua produzione e distribuzione dovremo attendere l'estate prossima. Tenendo conto che è un virus complicato

Cosa intende?

Abbiamo già prodotto vaccini per virus come questo, cioè a RNA, penso ai casi Sars, Mers e H1n1. E abbiamo avuto scarsi risultati. Non è facile.

Le scuole riapriranno?

Sicuramente. Sarà un grande stress test perché sappiamo che ci sarà un incremento di casi e una nascita di nuovi focolai. Però siamo in grado, come dicevo, di gestirle senza stressare i servizi sanitari.

Eppure non sembrano esserci certezze sull'anno scolastico...

Ci sono state alcune considerazioni che prendono in considerazione una seconda ondata. Ma è solo un'ipotesi di lavoro doverosa. Non si può scherzare e bisogna prepararsi a tutte le ipotesi. Ma la scuola è troppo importante per pensare di non riaprirla e, d'altra parte, è impensabile aspettare l'estinzione del virus che non è possibile a breve termine. Certamente è un tema delicato, si parla di 8 milioni di bambini, 2 milioni di personale, più le famiglie. È una grande sfida ma possiamo vincerla.

Quindi, con il senno di poi, la scelta del lockdown è stata giusta?

Siamo stati efficienti ed è stato giusto fare una chiusura totale che ha salvato il centro sud dal contagio. Si poteva fare anche in modo sartoriale ma ex post è facile parlare. Sopratutto guardando gli altri Paesi, in cui la mortalità è salita del 15/20/%, qualcosa che non succedeva dagli anni Quaranta, penso siamo stati previdenti.