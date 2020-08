Uguaglianza di genere e imprenditoria femminile: occhio a queste dieci

Dialoghi per rilanciare l’Italia Come sarà l’Italia del 2030? Nasce Re/Future/It, un think thank proattivo per ripensare l’Italia di domani. Industria, lavoro, didattica, informazione, cultura, digitale i temi scelti per l’evento di lancio del 16 luglio: 10 tavoli su 10 tematiche strategiche per il futuro del Paese. Una maratona simultanea di due ore con oltre 130 partecipanti e personalità di spicco. A guidare i lavori, tra gli altri, Riccardo Luna, Frediano Finucci e Giovanna Pancheri