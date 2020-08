Orti urbani, è boom in Lombardia

Sustainability Loan lo strumento per gli investimenti Esg delle Pmi Arrivano da Intesa Sanpaolo 2 miliardi e un prodotto di finanziamento dedicato alle Piccole Medie Imprese nella transizione verso gli obiettivi di Environmental, Social, Governance. Il nuovo plafond in aggiunta alle iniziative del gruppo in questo ambito come i finanziamenti green e anticipo del credito per l’ecobonus previsto dal Decreto Rilancio nel 2020