Migranti, in azienda possono fare la differenza

Conoscono più di una lingua. Hanno dimestichezza con più culture. E molto spesso per arrivare fino in Italia hanno percorso tragitti difficili, durati diversi mesi, in alcuni casi anni. I migranti sono portatori di un bagaglio di risorse personali di alto valore, ma non sempre la società ricevente è in grado di riconoscere e mettere a frutto questo potenziale. «Il modello italiano d’integrazione è basato sull’inclusione a basso profilo e sul luogo comune che i migranti debbano fare i lavori che gli italiani non vogliono fare, di bassa qualità, precari e sottopagati», spiega la professoressa Laura Zanfrini, Responsabile Settore Economia e Lavoro di Fondazione ISMU. «Ci troviamo davanti a due problemi, uno di discriminazione verso l’immigrazione e un altro che riguarda proprio la struttura economica del nostro Paese: il sottoutilizzo di capacità e risorse che impoverisce la qualità del lavoro».

E allora come le aziende italiane devono invertire la rotta e uscire fuori dai luoghi comuni? «Per valorizzare il ricco patrimonio di cui i migranti sono portatori», continua Zanfrini, «è cruciale sviluppare le metodologie e gli strumenti disponibili per il riconoscimento delle loro soft skill». Fondazione Ismu ha messo online un repertorio di pratiche aziendali che, su tutto il territorio nazionale, mirano a coniugare istanze di inclusività e obiettivi di competitività e innovazione, creando un modello di inclusione lavorativa in grado di valorizzare le competenze dei migranti.