Fare scuola fuori dalla scuola o far fuori la scuola?

C’è la legittima paura del virus, legata alla presenza di più di venti persone in uno spazio chiuso per 4-5-6 ore di fila. C’è l’incertezza: sugli orari della scuola, su quanto durerà la didattica in presenza, su cosa capiterà al primo bambino con febbre, sugli strumenti con cui conciliare (di nuovo) l’avere i figli a casa da scuola e il lavoro. In questa condizione si fa strada (è una nicchia, certo, ma è un indizio) quella che Chiara Saraceno su Repubblica l’altro giorno ha chiamato la «tentazione di fare da sé» e di «farsi la scuola in casa»: lasciare la scuola per passare all’educazione parentale o per assumere un insegnante privato, magari mettendo insieme due o tre altre famiglie per condividere i costi.

«Le proposte descolarizzatrici hanno in realtà una lunga tradizione, da Fourier a Ivan Illich, penso anche al nostro Papini», dice Paolo Mottana, professore di filosofia dell'educazione e di Ermeneutica della formazione e pratiche immaginali all'Università di Milano Bicocca. Insieme a Giuseppe Campagnola ha immaginato e teorizzato la “città educante” (2016) e “l’educazione diffusa” (2020): un modello che «si inserisce in quella tradizione e che non vuole solo proporre una scuola al di fuori della scuola, ma dissolvere l’idea che la scuola sia la sede adatta per l’educazione dei bambini e dei ragazzi».

Scuola diffusa è un’espressione che in questi mesi abbiamo sentito ripetere spesso: quasi sconosciuta prima del lockdown - quando la scuola così come era veniva per lo più data per scontata – è diventata l’etichetta per esprimere il desiderio di un rinnovamento della scuola “di prima”, finendo però talvolta a indicare in maniera confusa l’idea di fare scuola in spazi esterni alla scuola. Il punto però (come poi si è visto durante l’estate) non è tanto l'uscire da scuola quanto l'uscire da scuola per fare cosa? Per affittare spazi, sull’onda dell’emergenza e delle nuove (provvisorie si spera) regole sul distanziamento, in cui fare le stesse cose di prima? Troppo poco.

Professore, la scuola che esce da scuola è un'occasione? Uscire da scuola per fare cosa?

Uscire da scuola non certo per tornarci appena l’epidemia lo consentirà… No, qui si tratta di uscire dall’idea di scuola. Non fare scuola fuori dalla scuola, ma far fuori la scuola. Andare a fare lezione nei boschi, come ho troppo spesso sentito, è un paradosso. Andare nei boschi significa andare nei boschi per scoprire gli uccelli, gli animali che ci vivono, per scoprire la natura e subirne gli effetti senza idealizzarla - come fanno tante scuoline nel bosco che diventano così le parenti povere del romanticismo - perché natura è anche paura, cataclismi, morte. Andare nei boschi significa fare i conti con la nostra natura umana, con i nostri istinti, tutte cose che l’educazione ha abilmente evitato. Ma non c’è solo il bosco. C’è la città, la società civile, che offre infinite esperienze: da molto tempo, invece, la società è costruita in modo che i bambini non ne facciano parte, gli adulti hanno pensato di “recluderli” in alcuni spazi a loro destinati, dove non recano disturbo – pensi ai centri estivi quest’estate – e ovunque altrove hanno creato un mondo che non è abitabile dai bambini. La nostra società è pericolosa per i bambini. Ma allora vuol dire che abbiamo un problema con tutte le persone che come i bambini sono deboli, poco autonomi: città e società escludono anche altre fette di popolazione e di esperienza.