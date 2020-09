Non chiamatela accoglienza

Per Don Mussie Zerai, prete eritreo già candidato al Nobel per la Pace la morte di Anwar poteva essere evitata. «Mi chiedo perché nessuno abbia ascoltato la protesta di quei ragazzi che erano saliti sui tetti già delle prime ore del pomeriggio. È un morte che dà tanto dolore, un ragazzo di soli 20 anni che muore in questo modo dopo essere sopravvissuto ai centri di detenzione in Libia e alla traversata nel Mediterraneo. Nel Paese che doveva custodirlo, tenerlo al sicuro, proteggerlo, ha invece trovato la morte», aggiunge Don Mussie che esprime anche la sua vicinanza ai poliziotti rimasti feriti «Mi chiedo però se non c’era altro modo di risolvere questa vicenda. Perché questi ragazzi protestavano? Qualcuno dice che i migranti portano il Covid e poi magari si trovano tutti ammassati nei centri, chi è che pensa alla loro salute? E loro non hanno il diritto di pensare alla loro salute?».

Anche il Centro Astalli ha richiamato le istituzioni dopo la morte del giovane che aveva lasciato il centro di prima accoglienza in cui stava dal primo agosto insieme ad altri 200 migranti. «Si tratta di una vita spezzata non da una fatalità ma dalla mancanza di politiche adeguate di accoglienza e presa in carico per i migranti che arrivano in Italia», ha detto Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli che chiede la modifica immediata dei decreti sicurezza e la riforma del trattato di Dublino.

Anwar aveva 20 anni ed è morto di notte, schiacciato da un auto che sfrecciava a tutta velocità, nel tentativo di fuga dal centro che lo avrebbe dovuto accogliere. E di certo questa non può essere chiamata accoglienza.