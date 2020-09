La gestione delle emergenze nazionali? Dalla Toscana un nuovo modello

A cosa servono questi piani emergenziali che tutte le Regioni devono predisporre sulle emergenze?

È un obbligo di legge. La Legge 24/2017 infatti, sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale dei medici, rappresenta il primo strumento per sensibilizzare e formare tutto il personale sanitario e i volontari della Protezione Civile. L'idea è che serva un'organizzazione per quelle situazioni che conteplino sia il massiccio afflusso che i piani di evacuazioni. Significa sapere cosa fare per reperire presidi medici e personale o come allontanare grandi numeri di cittadini. Questo manuale va un po' oltre all'obbligo di legge

Cioè?

Abbiamo fatto un passo in più, infatti ci siamo inventati una modalità operativa nella gestione delle maxi emergenze che è un metodo formativo e si chiama Sismax. Quando i miei operatori sono stati chiamati a formare gli operatori toscani sono stati chiamati anche dalla Sardegna a fare lo stesso ho caoito che dovevamo immaginare uno strumento a disposizione di tutti. Che è stato arricchito rispetto alla versione originaria

Cosa avete aggiunto?

Abbiamo aggiunto un respiro propriamente nazionale con l'inquadramento normativo e il rapporto tra sistema sanitario e sistema di protezione civile. Abbiamo poi suddiviso le casistiche in tipologier di maxci emergenze convenzionali, come terremoti ed esondazioni e non convenzionali, quindi nucleari, biologiche, chimiche, radioattive ed esplosive. Ci tengo a sottolineare che questo manuale sarà usato come testo di studio nei master di secondo livello dell'Università Luiss di Roma

In Italia non esistono modelli di intervento sulle emergenze. Ad ogni emergenza in Italia si costruiscono sistemi di gestione ad hoc. Voi proponete invece un format unico?

L'idea è quella di superare le enormi differenze introdotte negli anni dovute all'autonomia regionale. Oggi abbiamo 21 modelli sanitari difformi tra loro. È ovvio che la reazione, i piani, la gestione di queste situazioni straordinarie risentono di questa situazione

Il collante che voi identificate per tenere insieme le varie anime regionali è la Protezione Civile Nazionale...

Sì, il sistema ha questo punto di collante. Ovviamente il superare le differenze non significa imporre niente a nessuno o eliminare le differenze territoriali. È evidente che la protezione civile non era attrezzata per governare questa emergenza. Un motivo può essere il suo depotenziamento. A questo problema andrà posto rimedio. Il nostro tentativo però non è dare questo tipo di dindicazioni quanto individuare chi fa che cosa in queste drammatiche evenienze.