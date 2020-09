Uscire dal seminato, la sfida politica del Terzo settore

Vo' Euganeo, finalmente scuola È stata la prima scuola d'Italia a chiudere per Coronavirus, oggi è la prima a riaprire. Il dirigente Alfonso D’Ambrosio: «Non esiste il dire “Adda passà a nuttata”. La notte la facciamo passare noi, tutti insieme. L'autonomia scolastica ci fornisce strumenti e mezzi per agire. Noi vogliamo aprire la scuola non come edificio, ma come comunità: è quello che fa la differenza». Il suo racconto nel numero di VITA in distribuzione da oggi