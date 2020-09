Padova, la PhotoBike nei paesaggi urbani

Testimonial dell’iniziativa è Oliviero Alotto la cui mission e di raccontare corse e alimentazione sostenibile a sostegno dell’ambiente e che quest’anno ha scelto di lasciare gli scarpini da runner e girare l’Italia in bicicletta per incontrare i produttori legati al biologico e a un’agricoltura sana e sostenibile. «Sono principalmente un runner, ma in questo 2020 ho scelto la bicicletta. Nel 2019 ho corso in solitaria in Groenlandia a piedi sempre con l’obiettivo di puntare l’attenzione all’economia sostenibile e replicabile. La sostenibilità per me deve essere sia ambientale sia economica», spiega Alotto che con Naturasì e SlowFood punta a far conoscere presidi e realtà aziendali sostenibili che «stanno dimostrando di riuscire a costruire un’economia diversa e non parlo solo di piccoli produttori, ma anche di aziende grandi», continua.

Arrivando a Padova Oliviero Alotto ha in mente il tema delle smart cities, «se ne parla molto, ma a volte basta poco per rendere degli spazi sostenibili e puliti. Mi vengono in mente gli orti urbani ed esperienze come quella dei giardini della grata di Ostuni in Puglia. Un bell’esempio di agricoltura urbana che ho visitato quest’estate: era un campo dismesso ora vi si coltivano antiche varietà di pomodoro, con poca acqua e in modo sostenibile anche economicamente ed è un esempio replicabile».

In apertura immagine dall'Itinerario 3 della PhotoBike di Padova