Terzo settore: intesa Stato-Regioni su Registro Unico Nazionale

Terzo settore, Bolzano si mette di traverso: ancora un rinvio per il registro unico Rinvio a settembre: è questo l'esito dell'opposizione espressa dalla Provincia Autonoma nella seduta del 6 agosto della Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal ministro Francesco Boccia. L'intervento del presidente di Terzjus (Osservatorio di diritto del Terzo settore, della filantropia e dell'impresa sociale): "Altri ritardi sarebbero non solo intollerabili ma rischierebbero di compromettere il cammino stesso della riforma, generando la sensazione che chi ha responsabilità politiche di governo non abbia la forza e la determinazione necessarie per dare completa ed efficace attuazione alla riforma del Terzo settore"