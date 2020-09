Moas consegna 25 tonnellate di aiuti nutrizionali in Somalia

La situazione in Somalia. La crisi umanitaria in Somalia è una delle più prolungate e complesse al mondo. Da circa tre decenni i conflitti combinati all’aumento di eventi naturali avversi, tra cui ricorrenti periodi di siccità, hanno causato il diffondersi della malnutrizione, oltre a creare 2,6 milioni di sfollati interni (IDP) che hanno necessità di accedere a cibo, sicurezza e assistenza umanitaria. L’insicurezza alimentare è dilagante in Somalia, con circa 4,5 milioni di persone prive di accesso al cibo, in particolare tra le comunità rurali e le popolazioni sfollate. Il 2020 ha portato ulteriori problemi che rischiano di esacerbare una situazione già tragica. Quest’anno la Somalia ha affrontato la peggior invasione di locuste mai avuta in 25 anni, che ha messo a rischio la già fragile situazione alimentare del Paese, per non parlare delle alluvioni che hanno causato oltre 650.000 sfollati, così come la pandemia di COVID-19, che aggiunge pressione al sistema sanitario del Paese già al collasso.

La concomitanza di tutti questi fattori ha ristretto in maniera significativa la capacità del popolo somalo di sostenersi economicamente. La conseguenza di ciò è un’estesa dipendenza da aiuti esterni per la sopravvivenza, con più di 5,2 milioni di persone che necessitano assistenza umanitaria, un numero che rischia di aumentare in seguito agli eventi di quest’anno. In risposta alla grande necessità di aiuti umanitari, nel 2020 MOAS ha deciso di espandere le proprie operazioni in Somalia per portare aiuti a queste comunità vulnerabili.