La XIII Giornata nazionale Sla nel segno del diritto alla mobilità

Una maratona di iniziative, sia in presenza sia virtuali, accompagnano questi giorni che avvicinano alla XIII edizione della Giornata nazionale sulla Sla, promossa da Aisla per ricordare il primo sit-in dei malati di Sclerosi laterale amiotrofica in piazza Bocca della Verità a Roma, avvenuto il 18 settembre 2006. Da allora, ogni anno, tra la metà di settembre e la prima settimana di ottobre, l’associazione promuove diverse iniziative in tutta Italia, con l'obiettivo di rinnovare l’attenzione dell’opinione pubblica, delle autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali sui bisogni di cura e di assistenza dei malati Sla.

Ad uniformare il nostro Paese in questa giornata di sensibilizzazione è sempre stata la presenza degli oltre 300 volontari in tutte le principali piazze italiane, impegnati nella promozione delle bottiglie di Barbera d’Asti DOCG con l’obiettivo di raccogliere fondi grazie alla campagna “Un contributo versato con gusto “, finalizzata al progetto “Operazione Sollievo”, per l’assistenza delle persone con Sla e delle loro famiglie. il progetto avviato nel 2013 ha permesso all’associazione di destinare 650.000 euro di donazioni all’assistenza delle persone con Sla e delle loro famiglie. Quello tra vino e solidarietà è un connubio che si rafforza grazie al sostegno della Regione Piemonte, molto impegnata anche sul fronte della vitivinicoltura, come dimostrano le attività di promozione e sostegno riservate quest’anno alle denominazioni del Cortese. La Giornata, infatti, è sostenuta da Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Unione Industriale della Provincia di Asti e condivisa da Regione Piemonte e Dmo Piemonte Marketing. L’emergenza sanitaria e il coraggio con il quale la comunità Sla la sta affrontando, ha spinto l’Associazione a immaginare e realizzare una vera e propria maratona ricca di appuntamenti che potessero superare, in qualche modo, la difficoltà di non poter essere presenti in tutte le piazze italiane come negli anni precedenti. Ed è proprio con questo spirito che, tra le principali novità di quest’anno, c’è la possibilità di assicurarsi una delle 12mila bottiglie anche attraverso “il grande banchetto virtuale” presente su: negoziosolidaleaisla.it

Tuttavia, per dare un segno di speranza e voglia di ripartire, la presenza dei volontari di Aisla nelle piazze sarà comunque confermata in alcune grandi città italiane come Torino, Roma, Trieste, Bergamo, Brescia, Asti, Novara, Cuneo, Piacenza, Modena, Reggio Emilia e Arezzo.

Altro elemento innovativo di quest’anno è la collaborazione con l’Istituto Italiano della Donazione - IID, al fianco di Aisla per raccogliere fondi a favore di “Quattro ruote e una carrozza”. Il progetto è risultato vincitore al bando #donafuturo 2020, campagna nazionale istituita dall’IID che, ogni anno, sostiene le diverse attività legate al Giorno del Dono (4 ottobre) e che, per il 2020 si concentrerà proprio sul diritto alla mobilità delle persone con Sla. A questo obiettivo è dedicato il numero solidale 45595 che sarà attivo fino al 4 ottobre.

Sempre legata alla campagna nazionale di IDD da oggi, 14 settembre, e fino all’11 ottobre, saranno messi all’asta sul canale eBay Beneficenza oltre 40 nuovi prodotti ogni settimana, per un totale di quasi 200 articoli di varia natura - dall’accessorio di moda ai dispositivi elettronici o per la casa – con una base d’asta pari a metà del valore di mercato dell'oggetto a cui viene data una seconda chance di vita, associata ad una buona causa.

Il ricavato dell’asta solidale sostenuta da Nexive e Mail Boxes Etc., e con Fargrafica partner tecnico per la produzione dei materiali informativi, sarà interamente devoluto a #Donafuturo2020: la campagna di raccolta fondi promossa da Istituto Italiano della Donazione (IID) che sostiene Aisla e in particolare il progetto “Quattro ruote e una carrozza” volto a tutelare il diritto alla mobilità di persone con Sla. Per contribuire all’iniziativa basterà accedere all’Asta Online tramite il link https://www.ebay.it/usr/iid-nexive

Per il terzo anno, Fondazione Mediolanum Onlus sarà al fianco di Aisla per sostenere “Baobab”, il progetto dell’associazione avviato nel 2018 e dedicato ai figli piccoli e adolescenti di persone con Sla, finalizzato a indagare l’impatto psicologico della malattia sui minori e ad aiutarli con percorsi di psicoterapia.

Infine, anche quest’anno, nella notte tra sabato 19 settembre e domenica 20 settembre, una luce verde illuminerà centinaia di monumenti in tutta Italia, tra cui la Mole Antonelliana a Torino, la Piramide Cestia a Roma, la Fontana Maggiore a Perugia, il Tempio di Atena a Paestum, grazie alla riconfermata collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci). Il verde, oltre a essere il colore di AISLA, è un richiamo alla speranza e, mai come quest’anno, sarà tanto prezioso e significativo illuminare con questo colore l’intero Paese.

Il programma degli eventi, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito dell’Associazione e sulla pagina Facebook di Aisla

In apertura immagine (dalla pagina Facebook di Aisla) relativa all'illuminaizone dei monumenti nel settembre 2019