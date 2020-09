Con “Gluo” la formazione condivisa funziona

Perché non prestare ad un’associazione vicina quel proiettore che usiamo una volta al mese? O mettere a disposizione una stanza per le riunioni, quasi sempre vuota? E che dire di quel corso di formazione che abbiamo promosso per i nostri volontari ma che potrebbe servire a tanti?

Rispondendo proprio a quest’ultima domanda il Csv ha progettato l’idea della piattaforma, approdata online pochi giorni prima del lockdown. Dopo qualche fatica iniziale, di fronte al clima di smarrimento e incertezza generale, il Csv ha proposto alle associazioni dei semplici video tutorial per aiutarle a trasformare la formazione in aula in formazione online.

Un problema si è trasformato in opportunità e grazie al canale online è stato possibile mettere a disposizione delle associazioni del Friuli più di venti opportunità formative e podcast, forniti gratuitamente da altre organizzazioni non profit ed enti formativi insieme ai Csv di Bergamo, Vercelli-Biella, Genova e Palermo. Tanti contenuti interessanti, dedicati al Terzo settore, tutti in un’unica piattaforma, visualizzati da un migliaio di persone.

L'aspetto interessante di questa proposta – sottolineano dal Csv - è che non si tratta di semplici webinar ma percorsi formativi articolati su più incontri, talvolta con obbligo di frequenza. Proposte impegnative, ma che hanno trovato riscontro nonostante il periodo difficile”. A sua volta il Csv del Friuli ha messo in condivisione due corsi con gli altri Csv italiani, riuscendo a coinvolgere una decina di volontari extra regione. In totale sono circa 50 i volontari che hanno beneficiato gratuitamente delle proposte formative. Oltre alle condivisioni già avvenute, il Csv sta prendendo diversi contatti con altre realtà regionali che vogliono conoscere la piattaforma e collaborare.

Nel frattempo il progetto ha ricevuto riconoscimenti importanti come il premio speciale “Post Covid-19” assegnato dall’università di Udine e l’hub “Friuli Innovazione” nell’ambito del bando dedicato all’innovazione sociale “Siaa” (Social impact for the Alps Adriatic region).

Per il futuro il Csv ha in cantiere l’attivazione della sezione tecnico-logistica per la condivisione di spazi e attrezzature e quella della consulenza, per mettere in comune anche i saperi.