Le donne e il vetro: 64 artiste in mostra per celebrare il talento femminile

Ideata durante il lockdown mondiale che ha colpito in maniera sproporzionata le donne, sia a casa, sia al lavoro, "Unbreakable: Women in Glass" vuole contrastare le difficoltà che affrontano le artiste in questi tempi di crisi mondiale. La mostra è aperta al pubblico fino al 7 gennaio a Murano al Berengo Studio, ex fornace del vetro e spazio espositivo, e presenta le opere realizzate in vetro da 64 artiste provenienti da tutto il mondo. Artiste che hanno collaborato con Berengo Studio nel corso dei suoi più di 30 anni di attività. "Unbreakable: Women in Glass" celebra l’incredibile talento e la forza delle artiste donne che, nonostante siano messe in secondo piano nel mondo dell'arte, sono "Unbreakable", indistruttibili. I curatori Nadja Romain e Koen Vanmechelen hanno selezionato sia opere d’arte del vasto archivio trentennale di Berengo Studio, sia una serie di nuove sculture realizzate in seguito al lockdown in Italia.

"Unbreakable: Women in Glass" ha vinto un importante premio, il Bonhams Prize, nell’ambito di Venice Glass Week (5-13 settembre), il primo festival internazionale della città dedicato all’arte del vetro, con particolare attenzione a quello di Murano. Il premio viene conferito al migliore progetto che partecipa al festival e vuole ispirare progetti originali e di alta qualità nel campo dell’arte contemporanea applicata al vetro. Adriano Berengo, che ha ricevuto il premio, è l'ideatore di Berengo Studio, dove ha collaborato per più di 30 anni con artisti conosciuti a livello internazionale, invitandoli a creare nella sua fornace opere d'arte contemporanea in vetro, con la cooperazione dei maestri vetrai di Murano. Il premio di 1000 euro verrà donato da Adriano Berengo all’organizzazione umanitaria non profit Women for Women International, una charity che fornisce supporto pratico e morale alle donne sopravvissute alla guerra.