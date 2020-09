Ruth Bader Ginsburg: una vita al servizio della parità di genere

Oggi, ancora una volta, dovremmo mostrare la nostra gratitudine a tutte quelle donne che, sia nel loro piccolo nido familiare, che pubblicamente, hanno speso le loro energie per permetterci di godere di diritti fondamentali precedentemente non riconosciuti. E non possiamo ignorare le drammatiche situazioni di tutte quelle bambine, spesso appena nate, che in alcuni Paesi del mondo vengono uccise o abbandonate per il semplice fatto di appartenere al sesso femminile. Mi vengono in mente le stragi delle bambine in Asia, la soppressione dei feti di sesso femminile, il rogo di giovani donne. E penso anche alla tragica vicenda di Nusrat, bruciata viva in Bangladesh lo scorso anno dopo essersi rifiutata di ritirare la denuncia delle molestie sessuali subite dal preside della scuola che frequentava. E ancora a tutte quelle bambine che non hanno alcun accesso all’educazione in diverse parti del mondo.

In Europa e, in particolar modo in Italia, nonostante gli importanti passi in avanti, non dobbiamo dimenticarci delle discriminazioni nel mondo del lavoro, della disparità salariale, del numero esiguo di donne nelle cariche decisionali e, soprattutto, dei femminicidi, troppo spesso perpetrati da familiari e compagni. Mi viene in mente quanto accaduto nel marzo del 2019 nella mia città, Reggio Calabria, dove una donna, Maria Antonietta Rositani, ha rischiato la propria vita a seguito del tentativo da parte del marito di ucciderla gettandole addosso della benzina e dandole fuoco. E a tutte quelle donne vittime di violenza che non vengono protette dalle istituzioni e che diventano vittime dei loro aguzzini.