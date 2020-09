Si dipaneranno a Cartosio (Al) gli appuntamenti previsti a partire dal pomeriggio di sabato 26 settembre per “La democrazia parla giovane”.

Cinque workshop con giovani testimonial da 7 regioni (e altri collegati in remoto persino da Sidney), un confronto sul palco tra punti di vista di diverse età, 8 video arringhe di giovani in loop tutto il pomeriggio, e uno spettacolo teatrale per concludere la serata, oltre alla mostra “Libere e sovrane” dedicato alle donne della Costituente, a un punto libreria e stand di produttori locali perché il futuro inizia dal territorio.

Tra i partecipanti alcuni giovani premiati dal Presidente Mattarella per il loro impegno civile tra cui la piemontese Melissa Maritano, il vicentino Riccardo Camarda fondatore di capitale Umano Italiano il primo movimento etico che riunisce i giovani talenti italiani per valorizzare le competenze giovani, e Stefano Sartorio, giovane fondatore di Mondo Internazionale, attivo promotore della giornata, che sviluppa le competenze giovani supportando progetti solidali in Africa.

A confrontarsi sul palco con ragazzi e pubblico anche un costituzionalista, Bruno di Giacomo Russo, docente universitario e autore di una pubblicazione fresca di stampa “La bussola costituzionale” destinata a formatori e docenti chi si occupano di educazione civica.