Ingegneri di anime: oltre l'immaginario sovietico

Come si sa, nel mondo sovietico è sempre mancata – tranne che in pochi momenti, del resto ininfluenti – qualsiasi libertà di giudizio e l'assenza di una critica autentica ha avuto conseguenze nefaste in ogni campo, non solo in quello artistico. Prendiamo il caso della cosiddetta “letteratura idraulica”, tipica soprattutto in epoca staliniana: romanzi e romanzi pensati per cantare le titaniche imprese del regime, capace di deviare i fiumi, di costruire dighe maestose o lunghissimi canali navigabili e, in sostanza, di sottoporre l'ambiente a tutto ciò che l'homo sovieticus poteva sognare.

Ecco, tutte quelle celebrazioni contribuirono parecchio ad allontanare sempre di più la realtà (con le sue anomalie, le sue asperità, le sue rovine) dalle menti delle classi dirigenti. La letteratura sovietica era tutta fatta di macchine, solerzia, elettricità... ma doveva, nella pratica, riscrivere, rimodellare la storia recente di un popolo, anzi di diversi popoli, tutti schiacciati dallo schiavismo e dall'imperialismo rossi.

Il gergo sovietico, che ci fa soltanto sorridere ma che dovrebbe pur sempre farci orrore, sapendo quale orrendo potere avesse alle spalle, era il frutto di un paradosso essenziale: il regime voleva sì favorire la (relativa) alfabetizzazione delle masse, ma con il fine sempre di poter far meglio propaganda.

La cultura russa, poi, ha sempre avuto una specie di idolatria per i propri scrittori: nel Novecento sovietico, però, essi sono stati “usati” indubbiamente assai male, chiedendo loro soltanto una impossibile lealtà verso i desiderata dei padroni del momento; in questo senso, la letteratura sovietica fu piegata all'idiota, assurdo tentativo di pervenire addirittura a una specie di “scrittura collettiva”, superando i resti dell'odiato individualismo, e le tracce di tutto ciò che risuonasse apolitico o sovversivo.

Soltanto il contenuto contava, la “leggibilità” era l'unico criterio, e la censura finiva per essere, anzitutto, una continua autocensura paralizzante. Un esperimento impossibile e disumano, anche e in primo luogo per gli scrittori: e tanti di loro soffrirono o morirono per quel “resto” di individualità, che pure era l'essenza della loro creatività: Platonov, Paustovskij e diversi altri cercarono in qualche modo di opporsi all'inerzia totalitaria e combatterono con l'NKVD, ma anche con il proprio scetticismo: scelsero, in fin dei conti, una lucida cecità, per poter scrivere storie a lieto fine ambientate a pochi passi da un gulag (e con sempre, in fondo alla mente, la consapevolezza di avere una buona possibilità di finirci per davvero prima o poi).

Lenin, Stalin e i loro successori videro nella letteratura – arte ancora viva nel Novecento – strumenti adatti per produrre “anime nuove”: lo scambio continuo fra verità e immaginazione – che è alla base della stessa scrittura – era allo stesso tempo utile a questo scopo, ma anche estremamente difficile da controllare. Quando la verità è unica e imposta (ma sottoposta a continui aggiornamenti...), come si fa a tenere a bada la penna degli scrittori? Come si può essere sicuri che le parole stampate vengano davvero intese nel senso giusto?

Questa aleatorietà era comunque un'arma nelle mani della censura e della polizia segreta: bastava una frase presa da un racconto per avere una prova di una mentalità controrivoluzionaria.