Mattarella inaugura il Festival dell'Economia Civile

Il Festival termina domenica 27 settembre con l’intervento via web del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sempre il 25 settembre viene presentata la “Carta di Firenze per l’Economia Civile”. Il Festival, nato da una idea di Federcasse, è organizzato insieme a Confcooperative, NeXt – Nuova economia per tutti e SEC –Scuola di Economia Civile.