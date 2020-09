Un nuovo cuore (musicale) per Camerino targato Abf

Giunge a compimento anche il terzo grande progetto firmato dalla Andrea Bocelli Foundation, realizzato nel cratere del sisma che ha colpito le Marche. Giovedì 1° ottobre alle ore 15.30 sarà infatti inaugurata la nuova Accademia della Musica di Camerino alla presenza dei vertici della Fondazione, delle autorità nazionali e regionali e del primo cittadino Sandro Sborgia.

Sarà dunque restituita e consegnata ufficialmente alla comunità della cittadina universitaria, un’adeguata Casa della musica (che fungerà inoltre quale sede distaccata del Conservatorio di Fermo), una fucina didattica e artistica degna della nobile tradizione che da secoli caratterizza la vita culturale di Camerino.

Il progetto, a intervento diretto di Abf, è stato realizzato in concerto con il Commissario Straordinario del Governo Italiano per la Ricostruzione, USR Regione Marche e Comune di Camerino. È questo il terzo di una serie di progetti integrati – segue infatti la ricostruzione della scuola secondaria ad indirizzo musicale di Sarnano (2018) e della scuola primaria e dell’infanzia di Muccia (2019) – concepiti quale concreto sostegno di Abf in favore del territorio marchigiano, tra i più colpiti dal terremoto.

La struttura, irrecuperabilmente lesionata nel corso del sisma del 2016, tornerà a svolgere un ruolo centrale rispetto alle attività di educazione e produzione musicale, a beneficio della comunità locale, delle zone limitrofe e non solo.

Questa nuova realizzazione camerinese conferma la centralità dell’arte (e della musica in particolare), all’interno dei progetti educativi Abf, ed esprime piena coerenza con la mission della fondazione: “Empowering People and Communities”. Fondazione a cui, dopo quasi un decennio di attività, viene sempre più riconosciuto, a livello internazionale, il profilo di community leader.

«Abbiamo investito sul territorio quasi sei milioni di euro e siamo oggi particolarmente felici di inaugurare quest’opera», ha dichiarato Stefano Aversa, presidente di ABF «offrendo in tal modo a Camerino, città d’arte e di cultura per eccellenza, una ragione in più per ripartire con slancio e per godere della bellezza della musica».

L’Accademia incarna un esempio virtuoso di cooperazione tra pubblico e privato: laddove si uniscono le forze, si può pervenire ad esiti grandemente utili alla collettività, in grado di dare soluzione a problemi cogenti ed importanti prospettive di futuro.

Tra i partner del progetto, Fondazione De Agostini, Poligrafici Editoriale, Celebrity Fight Night Foundation, Associazione Adesso Musica, PSC Group, Subissati, Senato della Repubblica, Fabbrini Pianoforti, Order Sons and Daughters of Italy in America, Mike Ferry Organization, Stewart Rahr Foundation, Stefano Ricci SpA, Columbus Citizens Foundation, insieme a Luxy, Blackfin, Fondazione Varaldo di Pietro, Club Zeta3mendi, Confartigianato Cremona - Gruppo Liutai E Scuola Internazionale di Liuteria, Italy For Christ, Siae, Shure, Lenovo, Amitie Sans Frontieres Firenze, Ermenegildo Gnutti, Targetti, Gruppo Giardini, Lions Club Busseto.

Per volontà del fondatore, sarà intitolata a un grande artista marchigiano (che di Bocelli fu amatissimo maestro ed amico), Franco Corelli, tenore tra i più acclamati di tutti i tempi, del quale il prossimo anno si celebrerà il centenario della nascita.