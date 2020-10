Il mestiere dell'insegnante? Non è più l'istruzione

«Oggi è la Giornata mondiale degli insegnanti, che quest’anno celebra la capacità dimostrata dai docenti di tutto il mondo di continuare a garantire il diritto all’istruzione a tutte le studentesse e agli studenti anche durante l’emergenza sanitaria. I rappresentanti dell’UNESCO, nella loro dichiarazione congiunta di quest'anno, hanno ringraziato gli insegnanti anche per la capacità di trovare soluzioni didattiche innovative durante la crisi. Non posso che unirmi al loro messaggio»: con questo post la ministra Lucia Azzolina ha ringraziato oggi tutti gli insegnanti d'Italia. Qui di seguito pubblichiamo la riflessione di Marco Rossi Doria, esperto di istruzione e vicepresidente di Con i Bambini, su come è cambiato il ruolo dell'insegnante già da due decenni e come il Covid ha accelerato la consapevolezza che l'istruzione non è la trasmissione lineare di conoscenze. Il testo è apparso sul numero di VITA di settembre, dedicato alla scuola. [ndr]

Per i docenti italiani è da almeno due decenni, ben prima della crisi educativa da Covid-19, che la parola “istruzione” risulta inadeguata a descrivere la funzione complessa ed estesa che questo mestiere richiede. Infatti, il termine “istruzione” riesce a raccontare solo l’accompagnamento all’imparare le diverse discipline del sapere dell’umanità, che resta compito prioritario di chi insegna. Ma a questo si è aggiunto altro, per il progressivo emergere di tre mutamenti epocali:

il nostro tessuto antropologico, salvo eccezioni, non conosce più le esperienze tra coetanei di socialità spontanea così bambini e ragazzi cercano a scuola la prima socialità mentre, fino a poco fa, questa veniva esercitata in strada fuori dalla scuola, che, invece, era deputata semplicemente all’istruzione;

così bambini e ragazzi cercano a scuola la prima socialità mentre, fino a poco fa, questa veniva esercitata in strada fuori dalla scuola, che, invece, era deputata semplicemente all’istruzione; si sono molto indeboliti il principio di autorità e il presidio dei limiti da parte delle famiglie e nella società , così la scuola non può più contare su un retroterra di norme condivise ed implicite per tutti e, per potere funzionare, non può fare leva su regole interiori apprese prima e fuori della scuola;

, così la scuola non può più contare su un retroterra di norme condivise ed implicite per tutti e, per potere funzionare, non può fare leva su regole interiori apprese prima e fuori della scuola; la rivoluzione digitale (con l’accelerazione del lockdown) ha cambiato i modi di apprendere e tolto alla scuola il monopolio di come si impara.

In questo scenario moltissimi docenti e dirigenti hanno superato l’idea di “istruzione” come la si è conosciuta nel secolo scorso e hanno mobilitato una pluralità di competenze proprie di un “mestiere” complesso: conoscenze disciplinari in continua evoluzione, didattica motivante e attiva, rigore nell’assicurare e vagliare l’effettivo apprendimento di ciascuno/a guardandone i differenti modi di imparare anche fuori dalla scuola, cura della relazione educativa e della tenuta emotiva della classe, cura della relazione con le famiglie e con i contesti più larghi della scuola, uso di comunità, città, natura, luoghi della cultura per imparare di più e meglio. È entro questa cornice mutata che è venuta la crisi da Covid-19. E il suo primo effetto è stato di rendere chiaro — non a tutti ma a moltissimi — che la scuola non è più solo “istruzione” intesa come trasmissione lineare di conoscenze in aula sulla base di presupposti dati a monte. Sono diventati più evidenti a moltissimi genitori, ragazzi, docenti i nessi tra come si cresce in quanto esseri umani e come si impara. L’idea di città e di comunità educanti sono divenuti temi comuni mentre la scuola è stata ri-valutata come luogo della “creazione sociale” e dell’apprendimento multidimensionale e non meramente disciplinare e anche la questione del limite — potentemente evocato dal significato profondo della pandemia e dalla condizione di lockdown (vissuto dai ragazzi che, contenuti, hanno fatto i conti con se stessi e con gli altri ben più delle precedenti generazioni di bambini e adolescenti) è diventato tema per tutti.