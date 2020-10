“Passa all’azione, diventa volontario”: nuova campagna

Sensibilizzare l’opinione pubblica alla solidarietà, rafforzare la motivazione di chi fa già volontariato e spingere nuove persone a impegnarsi nelle attività delle associazioni.

Sono questi gli obiettivi di “Passa all’azione, diventa volontario” la nuova campagna di comunicazione del Centro di servizio per il volontariato della Toscana. Pensata insieme alle principali associazioni regionali e realizzata dall’agenzia “Blu comunicazione”, la campagna è una “chiamata all’azione - come si legge nella presentazione - concepita per stimolare emozione e motivazione e sollecitare le persone ad unirsi alla comunità dei volontari”. Allo scopo l’agenzia ha realizzato un visual in cui dei giovani “entrano” all’interno di diverse scene di volontariato riportate in grandi manifesti.