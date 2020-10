Covid-19, Caos e Paranoia: il tempo delle governance imbarazzanti da Wuhan al nostro Paese

La triste litania dei media

La salute pubblica è il mantra di questi giorni; asintomatici, terapie intensive, morti e curve di risalita del morbo la fanno da padroni nei notiziari nazionali, e non ci sono attenuanti concettuali e razionali che possano intaccare l’invadenza ossessiva di tipo matematico-statistico, le leadership emozionali alle quali è stata irreparabilmente sussunta ogni categoria del politico.

Basti vedere il risultato delle ultime elezioni e gli “uomini forti” che hanno fatto incetta di voti, incistati in governance ingombranti, imbarazzanti, convulse. Vuoi passeggiare all’aperto nel Lazio? Indossa la mascherina. In Veneto no.

Vuoi andare su un Intercity con partenza da Milano? Distànziati. Ma se prendi un locale lombardo puoi farne a meno. Come per qualsiasi aereo da mesi. Vai al cinema, ti misurano la temperatura, entri in un bar affollatissimo a colazione no. Fare una presentazione di un libro al chiuso è ormai quasi impossibile, in un supermercato a decine tutti insieme ok. Negli stadi italiani al massimo mille spettatori. In Germania il 20% della capienza, in Polonia il 25, svariate migliaia di paganti.

Se poi a questi dismorfismi comportamentali e giuridici aggiungiamo i contratti che la struttura commissariale che fa capo ad Arcuri ancora a fine ottobre chiuderà per l’incremento dei reparti salva-vita, le ancora esigue forniture di vaccini anti-influenzali, e la paura di secondo tipo che fa strage di cuori e sistemi nervosi, quella cioè, non di morire, ma delle supermulte ai pedoni sbendati, del probabile pattugliamento militare di crocevia e luoghi pubblici, e delle cartelle fiscali che in massa stanno pervenendo alle nostre abitazioni dopo una moratoria di qualche mese, beh, non dirci in un castello kafkiano, perennemente sotto processo, e sotto scacco di una vita diventata politraumatica e perturbante, è un miraggio. Quanto ci conviene sacrificare diritti e libertà se la Scienza diventa poliziesca e macrocefala, e la Politica scioccamente patriottarda e assiderata sull’algebra dei ricoveri?