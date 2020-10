Rapporto Asvis: il Covid allontana gli obiettivi di sviluppo sostenibile

Salute e scuola le più colpite

La pandemia, secondo ASvis, ha avuto severi impatti in tutti i paesi sulle diverse dimensioni dell’Agenda 2030. Più precisamente, secondo i dati finora disponibili, ha colpito negativamente 9 obiettivi su 17: a parte l’ovvio attacco all’obiettivo 3, che promuove la salute, c’è stata una riduzione dell’impegno nella lotta al cambiamento climatico (obiettivo 13); inoltre, il virus ha peggiorato l’obiettivo 11, che ambisce a città e comunità sostenibili (chi vive in condizioni di degrado e sovraffollamentoè a più alto rischio contagio) e l’obiettivo 4, relativo all’istruzione, a causa della chiusura delle scuole. Male anche tutti gli obiettivi che riguardano entrate economiche e salari: il numero 1, sconfiggere la povertà, ma anche, di conseguenza, l’8, che punta al lavoro dignitoso, visti i minori redditi e la crescente disoccupazione. Ancora, la pandemia ha inciso sul goal 16, volto a ottenere pace e giustizia, perché le persone esposte ai conflitti sono più vulnerabili al covid-19, ma anche sulla produzione di cibo (obiettivo 2, sconfiggere la fame), sull’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari (6) e sulla parità di genere(5), visto che i guadagni economici delle donne sono più a rischio e la violenza è in aumento. Tutti i diversi indicatori ovviamente incidono sull’obiettivo n. 10, quello della riduzione delle diseguaglianze.

Interventi di protezione non di trasformazione

Per quanto riguarda specificamente l’Italia, mentre tra il 2010 e il 2019 il nostro paese era migliorato in otto obiettivi, tra cui salute, educazione, energia, innovazione, sostenibilità, lotta al clima, nel 2020 aspetti positivi si rintracciano solo nelmiglioramento – provvisorio – della qualità dell’aria, nel decremento della produzione di rifiuti urbani e nella riduzione dei reati commessi. La crisi pandemica mette invece sotto scacco la salute, l’istruzione (con tre milioni di studenti senza accesso alla didattica), l’uguaglianza di genere (maggiore disoccupazione femminile), la povertà, l’agricoltura (meno produzione e meno lavoratori), in generale le disuguaglianze, perché sono colpiti più i giovani, gli stranieri e alcuni settori economici rispetto ad altri. Infine, ovviamente, genera un aumento straordinario del rapporto tra debito pubblico e Pil.

E proprio su questo aspetto, ASviS analizza l’effetto della pandemia, per quanto riguarda l’Italia, sulle politiche legislative e finanziarie. Infatti, si legge, “se la legge di bilancio per il 2020 era stata la più orientata allo sviluppo sostenibile degli ultimi cinque anni, gli interventi in risposta alla pandemia sono stati in gran parte diretti alla protezione del sistema socioeconomico, più che alla sua trasformazione verso la sostenibilità”. Nei cinque decreti analizzati da ASviS, 436 articoli (54%) sono orientati alla protezione, 158 (19%) alla promozione, 98 (12%) alla trasformazione, 73 (9%) alla preparazione, 43 (5%) alla prevenzione. Secondo il rapporto, invece, sarebbe stato più prudente “intervenire con una visione più orientata a prevenire nuovi choc, preparando il mondo economico e sociale a uno nuovo assetto sostenibile”.

La Ue e la svolta verde

In questo quadro a tinte fosche, tuttavia, nel quale, la crisi in corso rischia di allontanarci dal sentiero verso l’Agenda 2030, c’è un aspetto positivo, e cioè, come nota il rapporto, la scelta dell’Unione europea a favore dello sviluppo sostenibile.