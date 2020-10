Economisti come ingegneri?

I contributi di Wilson e Roberts, sono stati diretti sia alla costruzione di una teoria delle aste, ma anche alla progettazione concreta di strumenti operativi per l'implementazione di questa toria. Tali strumenti hanno portato enormi benefici, in termini di maggiori guadagni per la collettività, nel caso, per esempio, della famosa asta del 1994 con la quale la FCC assegnò i diritti di utilizzo dello spettro per la trasmissione dei dati dei cellulari, la vendità fruttò 20 miliardi di dollari. Nel 2000, in UK i diritti per i dati 3G vennero venduti a 34 miliardi di dollari.

Aste di questo tipo vengono utilizzate nei mercati dell'elettricità, delle utilities in generale, dei premessi di emissione e nei mercati finanziari dopo la crisi del 2006 per cercare di prevenire pericolose corse agli sportelli.

Detto questo, sorprende un po' che il comitato sia tornato su questo tema dopo aver premiato per lavori analoghi Mirrlees e Vikrey nel 1996, Maskin e Myerson nel 2007, Roth e Shapley nel 2012 e Tirole nel 2014.

Probabilmente ci sono altri ambiti della scienza ecconomica che meriterebbero più attenzione per la loro rilevanza sia teorica che pratica. Ma, come si dice, un po' di cerchiobottismo, dopo il premio assegnato l'anno scorso a Banerjee, Duflo e Kremer per i loro studi sulle povertà, ce lo si poteva anche attendere.