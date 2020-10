I volontari: tagliare il Servizio Civile sarebbe grottesco

Così Feliciana Farnese, presidente della Consulta Nazionale Servizio Civile Universale spiega le difficoltà del mondo del Servizio Civile, spiegando come «nonostante questo il Covid ci ha restituito un sistema che, nonostante tutti questi limiti, è stato profondamente resiliente e ha dato prova non solo di funzionare ma di essere una vera risorsa». Questo è il motivo per cui «sottoscriviamo convintamente l’appello di Vita», spiega aggiungendo che «fatto salvo l’orizzonte dell’universalità del servizio civile, come dice anche la riforma, oggi è impensabile che lo Stato non investa per mantenere i posti disponibili per i volontari in linea con gli anni scorsi». Per Farnese è «una battaglia che ci vede in campo anche con una campagna dedicata, “100% servizio civile”. L’aumento del fondo nazionale del fondo per il servizio civile è un tema che non interessa solo gli enti ma tutta la società civile, per l’impatto straordinario che queste attività generano. Questi progetti sono infatti economie, redditi, servizi».