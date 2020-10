Augusto Dell’Erba guiderà Federcasse anche per il prossimo triennio

L’Assemblea di Federcasse, tenutasi oggi, venerdì 16 ottobre, ha nominato i componenti del nuovo Consiglio Nazionale della Federazione italiana delle Bcc, Casse Rurali e Casse Raiffeisen. Il Consiglio Nazionale risulta adesso composto dai rappresentanti delle diverse realtà associative ed imprenditoriali del Credito Cooperativo, ai sensi del nuovo Statuto della Federazione Nazionale approvato nel corso della Assemblea straordinaria del 15 settembre.

Ne fanno parte, in particolare, i presidenti delle Federazioni territoriali delle Bcc e Casse Rurali, delle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi (Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca), di Cassa Centrale Raiffeisen, il presidente di Confcooperative, un rappresentante degli enti soci più piccoli, nonché per la prima volta – senza diritto di voto –le rappresentanti dei “Giovani Soci”e della Associazione delle donne del Credito Cooperativo – iDEE.

Compongono, pertanto, il nuovo Consiglio Nazionale di Federcasse: Alessandro Azzi, Stefania Chimenti, Tino Ernesto Cornaglia, Sergio Cugini, Augusto dell’Erba, Mauro Fabbretti,Teresa Fiordelisi, Hanspeter Felder, Giorgio Fracalossi, Maurizio Gardini, Herbert Von Leon, Francesco Liberati, Sergio Marro, Giuseppe Maino, Amedeo Manzo, Luca Occhialini, Nicola Paldino, Flavio Piva, Salvatore Saporito, Roberto Simoni, Alfredo Savini, Matteo Spanò.

Compongono altresì il Collegio dei Revisori dei Conti il presidente Raffaele Arici, Stefano Tolomeo e Enzo Zampiccoli (supplenti Roberto Frosini e Martina Malalan) ed il Collegio dei Probiviri il presidente Felice Cerruti, Filippo Spina e Romano Sebastianutto.

Il nuovo Consiglio Nazionale si è poi riunito al termine dell’Assemblea. Dopo l’apertura dei lavori da parte del presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, il Consiglio ha confermato alla guida di Federcasse per il prossimo triennio il presidente uscente Augusto dell’Erba, presidente della Federazione Puglia e Basilicata delle Bcc. «Ringrazio il Consiglio Nazionale per la fiducia accordatami» ha detto il presidente dell’Erba. «Con l’Assemblea di oggi si è chiusa una fase importante per la Federazione nazionale che, grazie anche alla adozione del nuovo Statuto, si conferma e vuole essere sempre più la “casa comune” del Credito Cooperativo».

«Abbiamo davanti sfide complesse, in particolare sotto il profilo normativo e regolamentare – ha detto ancora il presidente – sarà, per questo, importante poter contare su un sistema coeso e consapevole della importanza di promuovere e tutelare, in ogni sede, il grande e riconosciuto valore della cooperazione mutualistica di credito. A maggior ragione in questa fase così delicata per un Paese che ha bisogno di tutte le migliori energie per ripartire e restituire fiducia a famiglie e imprese».