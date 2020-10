Prevenire le migrazioni irregolari

Tre anni di intervento nella prevenzione dei flussi migratori, realizzato in Etiopia nell’ambito del progetto “Le mie Radici”. Cifa sceglie di raccontare la sua esperienza di successo in una conferenza online, in diretta su Facebook, aperta a tutti. L’appuntamento è per venerdì 30 ottobre, dalle ore 09 alle ore 13.30, con un programma ricco di contributi dedicati al tema delle migrazioni.

“Le mie Radici” è un progetto realizzato nella regione del Wollo (Etiopia) tra l’aprile 2017 e l’ottobre 2020 per migliorare le condizioni socio-economiche delle persone più fragili, attraverso percorsi di formazione per la microimpresa, con l’obiettivo di contrastare i rischi legati alla migrazione irregolare. Co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e dalla Regione Marche, l’intervento ci ha permesso di collaborare con le autorità locali alla creazione di strumenti di supporto allo sviluppo individuale e sociale, generando valide alternative alla migrazione.

Nel corso dell’evento do venerdì discuteremo con esperti, partner, ricercatori e Project Manager di Cifa della situazione politica e delle relazioni internazionali tra Etiopia e paesi del Golfo, dei fenomeni migratori che attraversano l’Etiopia, del mercato del lavoro nell’area di intervento, degli obiettivi e dei risultati raggiunti dal progetto.

Foto Trevor Cole/Unsplash