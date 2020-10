Gli strumenti musicali Monzino da 20 anni al Castello Sforzesco

Si celebra quest’anno il 20° anniversario della donazione di antichi strumenti musicali ai Musei del Castello Sforzesco di Milano fatta dalla Fondazione Antonio Carlo Monzino, nata nel 1999 per promuovere i valori sociali, culturali e formativi della musica. Da vent’anni la Fondazione è impegnata nel diffondere il ruolo culturale e sociale della pratica musicale alle nuove generazioni.

La raccolta donata al Museo degli Strumenti Musicali del Castello Sforzesco, e che ha contribuito a renderlo uno dei più grandi e ricchi d’Europa, comprende: preziosi strumenti a pizzico e ad arco realizzati tra il 1750 e il 1930 nei laboratori di Casa Monzino, alcuni reperti, risalenti alla fine del 600, collezionati dalla famiglia e alcuni attrezzi utilizzati per la produzione degli strumenti. Un esempio di quel patrimonio d’eccellenza del made in Italy che è l’arte della liuteria, che ancora oggi costituisce un importante ramo dell’artigianato italiano.

La volontà di promuovere la musica come componente essenziale per la crescita e l’educazione della persona, che ha guidato la Fondazione fin dalle sue origini, nel 2009 ha portato anche alla creazione di Adotta uno strumento, progetto nato in collaborazione con i Cameristi della Scala, attraverso il quale la Fondazione affida a musicisti esordienti gli antichi strumenti Monzino in comodato d’uso gratuito. Un altro modo per far rivivere gli antichi strumenti della Collezione Monzino: ridando loro voce e garantendo nello stesso tempo la crescita culturale e professionale dei giovani artisti.