La politica di incentivo al lavoro agile: strategia o soluzione di fortuna?

UniCredit premiata come Best Social Impact Bank in Europa La nomina arriva dalla rivista Capital Finance International. La giuria ha evidenziato la determinazione di nel "fare la differenza e avere un impatto" così come gli sforzi profusi in tempi di pandemia nel coinvolgere i propri stakeholder. «La crisi causata dall’emergenza Covid-19 ha reso tutti noi molto più consapevoli del ruolo delle aziende nel guidare un cambiamento sociale positivo», ha commentato Roberta Marracino, Responsabile Group Esg Strategy & Impact Banking