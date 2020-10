Smart working? In pandemia poco smart e molto più simile al telelavoro

«Naturalmente bisogna avere una casa abbastanza grande e buoni rapporti famigliari», continua il filosofo, «Smart è un termine inadeguato. È curioso, a questo riguardo, come in questo periodo nascano tutta una serie di strani aggettivi che lo definiscono. Come agile o frugale».

Per Ferraris «si dice che questo virus sia stato l'acceleratore di un fenomeno che era già in corso. Ma bisogna intendersi su quale fenomeno stava già avvenendo. Penso a tre temi: la domiciliarizzazione del lavoro stava crescendo già prima, il prosumer. Ma quello cui stiamo assistendo è una disseminazione del lavoro. Vien meno la differenza del tempo lavorativo e quello della vita privata. Molte mansione possono essere fatte in qualunque momento. Non è detto che sia sempre positivo. Infine c'è un terzo livello che va messo a fuoco ed è il fatto che a casa si è sempre lavorato dall'avvento dei telefoni cellulari. In casa produciamo dati e quindi valore. Dobbiamo riuscire a vedere il fenomeno in tutta la sua complessità perché abbiamo un cambiamento della nozione di lavoro».