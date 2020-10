Sunstein: «Per essere liberi non accontentatevi del presente»

Lo psicologo americano Barry Schwartz lo ha definito il paradosso della scelta: troppe opzioni paralizzano il nostro senso critico, generano frustrazione da stress e inducono a scegliere la prima cosa che vediamo. Un esperimento classico è quello del consumatore delle grandi catene di vendita, fisiche e online: davanti a una serie pressoché infinita di prodotti la sua capacità di scelta si "blocca". La libertà diventa un paradosso.

La libertà di scelta non è abbastanza

Per questo, spiega Cass R. Sunstein, «la libertà di scelta non è abbastanza». Per essere liberi, che si tratti di lavoro, salute, relazioni o denaro, «dobbiamo essere in grado di navigare attraverso la vita»: definire scenari alternativi, non improbabili piani di fuga.