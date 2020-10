Becchetti: «Dpcm inevitabile. Ora si lavori per la cancellazione del debito da parte della BCE»

Da oggi è in vigore il nuovo dpcm del Governo. Che idea si è fatto del provvedimento?

Non dobbiamo guardare solo alla fotografia dei dati di oggi o degli ultimi giorni ma anche alla progressione della seconda ondata e alle previsioni più accreditate. Sono quelle che hanno destato l’allarme. La saturazione dei posti letto in terapia intensiva va evitata e dunque purtroppo il provvedimento è necessario

La questione quindi è che questa stretta non è una scelta ma una necessità. Il problema è come mai si sia arrivati di nuovo ad aver perso il controllo della situazione?

Abbiamo sperato tutti che la pausa estiva non fosse solo una pausa e che la seconda ondata non sarebbe arrivata. L’estate “quasi normale” è stata un boccata d’ossigeno per tutti, sia dal punto di vista delle relazioni che da quello economico. Non penso sarebbero state umanamente sopportabili e comprensibili dall’opinione pubblica in quel momento maggiori restrizioni.

La gestione dell'emergenza, soprattutto nei mesi di calma, sembrerebbe essere stata trascurata?

Non c'è dubbio. È sempre un complesso di fattori in azione nel nostro Paese. Non bastano le decisioni iniziali dall’alto. Bisogna accompagnare i processi, ci vuole una risposta veloce da parte delle Regioni e delle amministrazioni locali. Il dato meno positivo è il ritardo nel completamento del programma di aumento dei posti in terapia intensiva. Alcune Regioni ce l’hanno fatta egregiamente molte altre no, purtroppo.

Questa seconda ondata vede Milano come epicentro del contagio. È un caso o ci sono dei motivi?

Lo diciamo da marzo che la Lombardia era e sarebbe stata epicentro del fenomeno. Per tre motivi. Il primo, studi ormai da tutto il mondo, incluso il nostro tra i primissimi ad uscire ad aprile, dimostrano che le polveri sottili rendono più debole la risposta dell’organismo alle malattie respiratorie e polmonari scatenate dal Covid19. La maggiore concentrazione è in pianura padana e soprattutto in Lombardia. Secondo, la Lombardia ha il rapporto più basso tra medici di base e popolazione avendo indebolito la sanità territoriale molto più del Veneto. Terzo, i flussi strutturali di pendolarismo per studio e lavoro trovano i loro massimi nella macroarea formata dalle tre provincie di Milano, Bergamo e Brescia.