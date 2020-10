Partire dai bisogni per arrivare all'impresa. La nuova via dell'economia comunitaria

Marta Mainieri, autrice di “Collaboriamo!” (Hoepli 2013), il primo libro pubblicato in Italia sulla sharing economy e fondatrice di Collaboriamo, organizzazione che offre formazione e consulenza su nuovi modelli di business a piattaforma, oltre che curatrice di Sharitaly e fondatrice di Community Toolkit, è in uscita con la sua ultima fatica editoriale “Community Economy” (edito da Egea). Un libro che «raccoglie la mia esperienza professionale con più di quindici anni trascorsi nelle digital media agency milanesi», spiega Mainieri, «racchiude conoscenze e anni di ricerca, ma anche e soprattutto l’esperienza acquisita sul campo, attraverso progetti e consulenze, la partecipazione ai numerosi dibattiti che in questi ultimi anni si sono susseguiti e le tante interviste realizzate con molti protagonisti del mondo dell’innovazione digitale e sociale». Era il 2013 quando la sharing economy faceva la sua comparsa in Italia: «un modo nuovo di intendere l’economia, che promuoveva la condivisione del bene invece del possesso, il riuso invece dell’acquisto. Da allora molte cose sono cambiate e la collaborazione oggi non è più solo fra persone che condividono un bene, ma fra individui che partecipano alla costruzione di un brand e alla progettazione della sua offerta e, così facendo, trasformano mercati e organizzazioni» sottolinea l'autrice.