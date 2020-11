Lea Melandri: «Restrizione della mobilità degli anziani? Solo un paravento ipocrita»

Il 27% della popolazione italiana è over 65, tra qualche anno la percentuale salirà al 30%. E il 30% è anche la percentuale di ultra ottantenni che vivono da soli. La vecchiaia fa parte della vita, è un passaggio normale, naturale. Eppure sembra che i governi, quando prendono le loro decisioni, se ne dimentichino. Il governatore della Liguri Toti scrive tweet sconclusionati, ma il problema vero è un altro. «Non facciamoci ingabbiare», dice la scrittrice Lea Melandri, 79 anni. «Non è amore, né protezione quello che ci propongono. Ma solo discriminazione e selezione».

Isolare gli over 70?

Liguria, Lombardia, Piemonte chiedono di limitare gli spostamenti. Il presidente della Lombardia Fontana ha parlato espressamente di "divieto" alle uscite degli anziani. Visto che gli anziani stanno già molto in casa e che i contagi avvengono prevalentemente in famiglia cosa c'entra il "divieto" di farli uscire?

Cosa c’entra?

Ipocrisia, nient’altro. Un paravento per non dire che i presidenti di regione non vogliono fare un lockdown più duro per non aver problemi con la Confindustria. “I non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese" come li ha, ci ha additati Toti, possono stare chiusi, ammalarsi e morire in casa. Non facciamoci ingabbiare. Non è amore, né protezione. Solo discriminazione e selezione. Non limitiamoci neanche a dire che quella del presidente della Liguria è una "battuta disumana", quando la produttività è il valore prioritario del sistema economico e politico dominante, lo stesso che ha considerato improduttivo il sesso destinato a conservare la vita, a fare un lavoro domestico e di cura, gratuito e perciò non considerato come lavoro. La restrizione della mobilità degli anziani, tra altre sempre di impatto sicuritario limitato, è solo un paravento ipocrita. La logica che se non sei produttivo sei un peso è aberrante. C’è dietro un’idea disumana che considera gli individui come un mezzo a favore di una classe sociale. Adesso gli anziani vengono usati per distogliere l’attenzione da quello che non è stato fatto. Hanno avuto mesi per investire in sanità ed istruzione. E invece…