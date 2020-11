Borutta, grazie alle rinnovabili energia gratis per tutti

Energia elettrica gratis. Per tutti. Per sempre. Potrebbe sembrare uno spot pubblicitario e invece è ciò che dalla prossima primavera diventerà realtà a Borutta. È un minuscolo paese, è vero, appena 300 anime a 40 chilometri da Sassari, nel nord della Sardegna. Ma in un’isola dove 119 comuni su 377 hanno meno di mille abitanti, Borutta può essere un esempio virtuoso. «Soprattutto per provare a combattere il fantasma dello spopolamento» spiega il sindaco Silvano Arru, 54 anni, da 2011 alla guida del comune. Laureato in giurisprudenza, funzionario dell’Agenzia delle Entrate, vent’anni fa decise di lasciare Sassari per trasferirsi nel paese dei suoi genitori: «La gente deve essere incentivata a vivere qui. Perché se non invertiamo la rotta, fra sessant’anni Borutta potrebbe sparire».

Ed ecco allora l’idea, nata otto anni fa in maniera semplice, ovvero seguendo le indicazioni dell’Unione Europea che chiedeva di aumentare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. «Il percorso è stato lungo e anche tortuoso» spiega il sindaco, «ma alla fine ce l’abbiamo fatta e oggi siamo uno dei dodici comuni italiani totalmente indipendenti dal punto di vista energetico».

Dopo aver approvato il Paes, il Piano d’azione per l’energia sostenibile, l’amministrazione ha dapprima sistemato pannelli per rendere autosufficienti le strutture pubbliche, poi ha deciso di realizzare un campo fotovoltaico di seimila metri quadri in un terreno di sua proprietà, grazie a cui dal prossimo mese di marzo tutte le utenze del paese non pagheranno più la bolletta. «Solo la parte relativa ai consumi, sia chiaro, Ma nel giro di un anno, utilizzando gli incentivi concessi dallo Stato, contiamo di acquisire da Terna anche la proprietà della rete. E a quel punto la bolletta sarà veramente azzerata».