Arrivederci Suor Ester, riposerai sempre sotto un baobab in Burkina Faso

Quando quest'estate abbiamo ricevuto la telefonata di suor Agata Dianda che dal Ciad ci comunicava della morte di Suor Ester (al secolo Carolina de Falco), la mattina dopo eravamo già in macchina per raggiungere Napoli dove si sarebbero svolti i funerali. Era il minimo che potevamo fare per la nostra seconda mamma. Con lei se ne è andato un pezzo della nostra vita, un pezzo di Africa e dell’Italia virtuosa. Suor Ester era una donna molto umile; aveva donato la cosa più preziosa, la sua vita a Dio e alle persone più bisognose del mondo, dopo essersi consacrata alla vita religiosa nella congregazione delle Suore Apostole del Sacro Cuore; congregazione che fu fondata da una giovane maestra di nome Maria Gargani il 21 aprile 1936 a Napoli.

Maria Gargani, ultima di una famiglia di otto figli, ricevette la volontà divina in discernimento sotto la direzione spirituale di un Padre Francescano Canonizzato: Pio Da Pietralcina (Padre Pio). L'obiettivo della fondatrice era quella di diffondere la conoscenza e l'adorazione del Sacro Cuore che è quello dell'amore che Dio ha per gli uomini, in Gesù Cristo. Infatti, la fondatrice usava dire: «Lo scopo specifico del nostro Istituto è quello di essere tutto per Dio e per Dio solo, amare il Sacro Cuore e trovare altri cuori che lo amano, consolarlo e riparare gli oltraggi che riceve; con questo in mente, cerchiamo di impregnarci dell'amore misericordioso di Gesù nella nostra vita quotidiana». Quindi la missione principale della congregazione è quella di rivelare agli uomini, che Dio li ama indipendentemente dal loro titolo o grado sociale, come Gesù ci insegna: «amatevi fratelli come io ho amato voi»