Borgomeo: «L'informazione sociale al servizio dello sviluppo, ecco la sfida di Vita a Sud»

Al Sud, la presenza e l’iniziativa del Terzo settore sempre più vanno assumendo le caratteristiche di un vero e proprio processo di cambiamento: segnalano che il rafforzamento delle comunità, sui territori, è l’unica strada per innescare processi di sviluppo sostenibili e, quindi, non effimeri, come quelli spesso “provocati” da politiche pubbliche esclusivamente attente a logiche quantitative. Questo processo, che non è certamente facile e che spesso ha un’evoluzione troppo lenta, va sostenuto da una forte e intelligente attività di comunicazione. Un tema, quest’ultimo, molto presente nel dibattito sul Terzo Settore che percepisce e denunzia una “sottorappresentazione” della sua presenza, del suo ruolo, della sua capacità innovativa. Si moltiplicano interessanti esperienze, alcune promosse dal Forum, di particolare rilievo.

Anche la nostra Fondazione ha particolare attenzione alla comunicazione, sia pretendendo che nei diversi progetti siano previste e ben definite le attività di comunicazione, sia con una modalità partecipativa e una forte presenza sui social, sia con iniziative specifiche ed innovative quali i bandi per la comunicazione e quelli per la promozione di produzioni cinematografiche che uniscono mondo del cinema e Terzo settore, per raccontare il Sud in modo non scontato, attraverso i suoi fenomeni sociali. Per la Fondazione Con il Sud la comunicazione non è strumentale rispetto all’attuazione della sua missione, ma ne è parte integrante. A ben vedere, la questione più rilevante, quando si parla di comunicazione relativa al sociale, non è quantitativa. Certo è bene impegnarsi perché ci sia più spazio nei diversi media; ma la questione centrale è la qualità dell’informazione, meglio l’approccio che caratterizza, prevalentemente, la comunicazione in questo ambito.