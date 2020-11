"Vita a Sud", buona strada

Non un racconto di eroi, ma una sfida. Questo per Angelo Moretti il compito che aspetta la redazione diffusa, ma anche le realtà sociali del meridione «Manca un racconto, ma soprattutto un cambiamento di paradigma». Come spesso il pensiero femminile è stato considerato un “non maschile”, così il sud è stato pensato come un qualcosa che dovesse “crescere” per essere come il nord. Questa la sfida: partire dal capitale sociale, costruendo una comunità narrativa capace di un pensiero critico e di coinvolgere altri attori. In pratica uscire dalla logica fin qui dominante.

Le parole chiave utilizzate dai redattori diffusi di Vita a Sud che nel presentarsi hanno comunicato anche il loro entusiasmo di affrontare la sfida di un racconto non convenzionale e non scontato del Mezzogiorno, sono state comunità, libertà, linguaggio nuovo, Mediterraneo, un nuovo paradigma narrativo e rete.

Carmen Pellegrino ha esplorato il concetto di “abbandono”, sia per i luoghi sia riferito alle persone «ma il sud che non può vivere solo di panorami», ha osservato, «deve credere in se stesso, serve un cambiamento ma anche la responsabilità di voler cambiare». Flaviano Zandonai da parte sua ha sottolineato come davanti a un linguaggio del Terzo settore molto codificato e settorializzato la ricchezza del sociale al sud è «una capacità di rappresentazione più vitale e una capacità di advocacy e rigenerativa innovativa che tiene insieme anche una capacità politica», una mixitè. Don Giacomo Panizza ha puntato invece sulla non volontà di arrendersi di tantissime persone che stanno costruendo esperienze di cambiamento.