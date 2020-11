Consegnate 400 mascherine FFP2 e 30 visiere al Gom di Reggio Calabria

Dalla produzione di materiale per il soccorso in mare a mascherine per il Bangladesh Nell’ultima settimana sono state realizzate più di 5000 mascherine con il supporto dell'Oim già in parte consegnate a Cox's Bazar. Così la prima Ong per il soccorso in mare ha riconvertito un intero spazio per far fronte all'emergenza Coronavirus in Bangladesh