Carceri italiane, tra la crescita di contagi e l’umanità dei volontari che resta fuori

Non è difficile immaginare perché una pandemia sia una circostanza particolarmente allarmante per gli istituti penitenziari italiani. Il problema di sovraffollamento delle carceri, per cui l’Italia è stata condannata già nel 2013 dalla Corte europea per i diritti umani, le rende dei posti fertili per il diffondersi di un virus. Con celle di pochi metri quadri che ospitano 3, 4 o 5 detenuti ciascuna, con un unico bagno, il distanziamento fisico tanto proclamato come indispensabile per chi è libero non è una possibilità.

«Le istituzioni, per limitare i danni della pandemia dentro le carceri hanno scelto di eliminare i contatti con l’esterno, soprattutto dei famigliari e dei volontari», testimonia Ornella Favero, fondatrice e direttrice della rivista Ristretti Orizzonti e guida della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia (CNVG).

Famigliari e volontari fuori dalla carceri: scelta “emergenziale” o scelta?

«A maggio, dopo il lockdown di questa primavera - continua Favero -, abbiamo dovuto portare avanti una battaglia con i garanti regionali e locali per riuscire a rientrare come volontari, almeno in minima parte, nelle carceri». Sospendere all’infinito le attività dei volontari e delle associazioni aveva resto il carcere un deserto. Così come la vita dei detenuti.

Lasciare fuori i familiari, oltre che i volontari, era una scelta che doveva essere solo “emergenziale”, «ma poi i direttori sono andati avanti con questa politica di comodo. Anche perché escludere volontari e parenti, ma far entrare 37mila agenti, il personale amministrativo e gli educatori che risultato ha avuto? Nessuno. Infatti i contagi, proprio come all’esterno, sono ripresi anche dentro le carceri», chiosa la guida del CNVG.