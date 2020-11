Vita a Sud, la forza di unire il capitale sociale con il capitale narrativo

Quando Vita e Fondazione con Il Sud ci hanno annunciato che stavano per sposarsi per un progetto nuovo interamente dedicato al Sud non ho potuto che gioire e gridare subito il nostro “eccoci!” come presidente della Rete Sale della Terra. Abbiamo subito ritenuto, infatti, che l’unione di queste due incredibili forze di animazione sociale, diverse tra loro per genesi e finalità, possa essere una nuova e importantissima alleanza strategica per il Sud.

Da un lato il grande lavoro di infrastrutturazione sociale portato avanti con caparbietà e intelligenza organizzativa da una Fondazione che in quattordici anni ha investito fortemente nell’empowerment del capitale sociale meridionale esistente, raggiungendo più risultati in termini di coesione e sviluppo di tanti vetusti piani industriali; dall’altro il primo giornale interamente dedicato e partecipato dal terzo settore Italiano che in venticinque anni ha seguito, accompagnato, informato l’evoluzione e le battaglie della società civile, dalla fase più esplosiva ed emergente dell’evoluzione normativa negli anni ‘90 fino alla riforma del 2017, un giornale che non è mai stato nè vetrina nè think thank del sociale, ma anima e corpo di tanti corpi intermedi che hanno unito la loro voce in un settimanale, poi diventato magazine e redazione online, con milioni di visualizzazioni giornaliere e centinaia di opinion leader e stakeholder coinvolti in un dibattito mai banale.