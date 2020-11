L’ombra della longa manus e il paradosso delle misure emergenziali

Gli effetti generati dall’emergenza sanitaria sulle attività commerciali e industriali del nostro Paese rendono urgenti, specie in Calabria, l’adozione di provvedimenti orientati a contrastare possibili meccanismi funzionali ad alterare gli equilibri di un mercato già intaccato significativamente per atavici problemi di tipo strutturale.

L’attuale quadro socioeconomico regionale è compromesso. Stando al Rapporto Osservitalia 2020 del Cerved che analizza la situazione economico-finanziaria delle Piccole Medie Imprese italiane, per effetto del coronavirus in Calabria sono a rischio oltre 29 mila posti di lavoro (il 9% rispetto agli occupati nel 2019 pari ad oltre 318 mila).

Preoccupa la disponibilità delle varie ‘ndrine, impastate di massoneria e colluse con i colletti bianchi, a movimentare ingenti capitali, a cominciare dai proventi del narcotraffico, in settori quali quello turistico-alberghiero e della filiera della piccola e media ristorazione, segmenti della nostra economia locale, che in conseguenza dell’ultimo dpcm rischiano di precipitare in un vortice pauroso o di ricorrere alla “mano invisibile” per l’accesso al credito facile, il che è come dire esporsi inevitabilmente all’usura e al riciclaggio.

Le dinamiche e le prassi sono ormai storicamente consolidate: si espande il rischio potenziale di molti operatori del commercio, e non solo di essi, a ricorrere al “credito parallelo”, con la conseguente possibilità da parte del potere criminale di diventarne i proprietari illegittimi, occultando astutamente la presenza ingombrante non senza il ricorso a “coazioni a ripetere vessatorie”.

D’altronde questo salto del crimine organizzato, da una dimensione di tipo arcaico-montano-pastorale a mercantile-capitalistico, è largamente attestato e non si propone come fotografia fantascientifica del crimine organizzato.

È significativo il pericolo di infiltrazione del capitale illegale nel tessuto sano della piccola e media impresa locale, così come più volte investigato e analiticamente riportato in attività di studio e ricerca di non pochi osservatori, come emerge nell’ultimo Report dell’Organismo Monitoraggio delle infiltrazioni criminali sull’emergenza Covid.

È fin troppo evidente che l’emergenza sociale ed economica del Covid-19 apre a fondati motivi di ritenere che molte realtà finiscano per trovarsi perniciosamente esposte all’usura con il rischio di impossessamento delle attività per riciclaggio.

Il governo assicura con il Dl “Ristori” (Ma cosa può essere offerto come compenso? Dunque che render puossi per ristoro? Se lo chiede pure Dante) una risposta alle categorie più esposte e penalizzate dalle recenti misure restrittive finalizzate al contenimento del virus?

Penso a tutte le attività lavorative sospese, comprese quelle culturali e tutto quel “sommerso non garantito” dei più vulnerabili -percettori di cassa integrazione incongrua, lavoratori irregolari, con contratti di poche ore, stranieri con problemi di residenza - che nessuna strategia politica ha inteso riportare a giusta dignità nel facilitare l’accesso a misure istituzionali.

L’ultimo Rapporto Povertà della Caritas fa emergere anche il “paradosso di misure emergenziali che generano esclusione e che favoriscono coloro che sono affiliati al sistema di protezione e assistenza sociale”.

Dunque contraddizioni, che più volte hanno evidenziato anche gli “operatori di frontiera”, che costituiscono un terreno fertile per innescare rancore, rivendicazione e conflitto sociale.