“Imprese Vincenti 2020” fa tappa nel Terzo settore

È in programma oggi la tappa dedicata in via esclusiva alle Imprese dell’Economia del Bene Comune all’interno del digital tour “Imprese Vincenti 2020”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane, spesso poco note ma fondamentali per la vitalità del sistema produttivo, capaci di esprimere esempi di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy, motore di filiere e distretti produttivi. La tappa dedicata alle imprese non profit è la novità dell’edizione 2020 e sottolinea la grande attenzione di Intesa Sanpaolo verso il Terzo settore. Con 100mila clienti e oltre 400 persone dedicate in via esclusiva, la Banca è leader in questo comparto raccogliendo l’eredità di Banca Prossima, oggi incorporata nel Gruppo con la Direzione Impact, guidata da Marco Morganti.

La creazione di una tappa per le imprese sociali vuole accendere il faro su un settore che gioca un ruolo fondamentale nella comunità, ruolo i cui effetti mai come in questo difficile periodo emergono con tanta evidenza. Le “imprese vincenti” del Terzo Settore fanno vincere tutti: i beneficiari dei loro servizi, le comunità di riferimento e in definitiva la società nel suo complesso. Inserirle nel programma di valorizzazione Imprese Vincenti significa riconoscere il loro contributo all’economia del Paese ed esporle al dialogo con il mondo profit per uno scambio da cui entrambi i mondi traggono beneficio e occasione di crescita.

Marco Morganti, responsabile Direzione Impact di Intesa Sanpaolo, ha commentato: «Le Imprese Vincenti dell’Economia del Bene Comune che partecipano oggi sono state individuate sulla base di diversi fattori che le rendono “vincenti” non solo dal punto di vista della propria attività, ma anche per le ricadute positive nel contesto in cui operano: dalle persone e territori che beneficiano dei loro servizi, all’impatto più in generale sulla società nel suo complesso. La crescita del Terzo settore passa anche dalla leva del credito, il nostro modello, unico in Italia e forse in Europa, permette alle organizzazioni non profit di crescere creando valore per la collettività. Inserire le organizzazioni non profit nella tappa di Imprese Vincenti significa riconoscere questo valore e in generale il contributo che il Terzo Settore porta allo sviluppo economico del Paese».

Come nei precedenti appuntamenti, saranno presentate 12 Imprese Vincenti che racconteranno la propria esperienza e il percorso di crescita che stanno affrontando ad un pubblico ancora più ampio e digitale, in risposta al contesto straordinario determinato dall’emergenza Covid, in una logica di inclusione e confronto tra mondo profit e non profit dal punto di vista della sostenibilità e della piena valorizzazione dell’impatto sul territorio di tutte le tipologie di impresa. Il percorso di Imprese Vincenti 2020 si concluderà a fine novembre, con un forum finale dedicato alle Pmi dove è stata inclusa anche una impresa sociale per un proficuo dialogo tra i due mondi profit e non profit.

Le imprese non profit selezionate, suddivise in due macro-categorie – inclusione, educazione/formazione il primo e assistenza socio-sanitaria il secondo – sono accomunate da alcuni punti di forza come la resilienza al difficile contesto causato dal Covid-19; la formazione e la valorizzazione del capitale umano, elemento che le caratterizza; la sostenibilità rispetto alle ricadute sul territorio e anche dal punto di vista finanziario, grazie a una proficua collaborazione con il settore profit; l’utilizzo delle differenti leve di business a loro disposizione per avere un impatto sociale rilevante per i cittadini, specie in ambito socio-sanitario.

Nonostante l’emergenza Coronavirus, sono molte le imprese che hanno risposto positivamente all’invito di partecipare al programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo e dei partner di progetto Bain&Company, Elite e Gambero Rosso e, da quest’anno, Cerved e Microsoft Italia. Lanciato a gennaio e giunto alla seconda edizione, Imprese Vincenti ha raccolto quest’anno sul proprio sito l’autocandidatura di circa 4000 imprese, rispondenti ai requisiti richiesti per poter partecipare al programma. Ne sono state selezionate 144, attive in vari settori produttivi incluso appunto il Terzo settore, dove si sono candidate 150 organizzazioni, associazioni, imprese sociali, cooperative sociali, fondazioni, da tutta Italia.

Main Partner di ‘Imprese Vincenti 2020’ si confermano Bain&Company, ELITE e Gambero Rosso, che metteranno a disposizione delle aziende selezionate strumenti di supporto alla crescita come advisory dedicati alla comprensione del posizionamento strategico dell’azienda sul proprio mercato di riferimento e all’identificazione di possibili linee guida per lo sviluppo, confronto con la community Elite e con best practice internazionali, partecipazione a corsi di formazione, workshop o sessioni dedicate su tematiche di carattere strategico.

Nella tappa odierna del digital tour le 12 “Imprese Vincenti” del Terzo settore – suddivise per categoria di riferimento – si sono presentate raccontando la propria storia e le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo.

Le “Imprese Vincenti” tra le Imprese Sociali

Inclusione, educazione/formazione

Arké cooperativa Sociale, con sede a Pistoia dal 2007, è specializzata in progetti per l’inclusione sociale orientati in maniera integrata ai bisogni lavorativi e abitativi di persone appartenenti a fasce deboli.

Asterisco ha sede a Palermo il cui impegno sociale è rivolto alla promozione delle pari opportunità e dell’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di svantaggio (minori stranieri non accompagnati, migranti adulti, persone escluse dal mercato del lavoro o che vivono situazioni di grave disagio o povertà www.asterisco.sicilia.it/

Cometa ha sede a Como ed è un'opera sociale che dall'accoglienza di bambini in difficoltà si è aperta all'educazione accompagnando i ragazzi fino al lavoro. Dai corsi di formazione professionale (legno-arredo, tessile, servizio in sala e bar), al liceo scientifico paritario (Liceo Artigianale) fino ai corsi personalizzati per giovani in cerca di lavoro o che stanno attraversando un momento di dispersione scolastica. www.puntocometa.org/cometa-formazione/

Educare Coop Sociale ha sede a Milano e gestisce l’asilo nido Chicco di Grano, il cui progetto educativo si fonda sull’importanza dell’educazione attraverso l’esperienza indoor e outdoor, la musica e la stimolazione della creatività dei bambini, e il Family Care Point, un servizio di consulenza psicologica ed educativa per le famiglie, con equipe di professionisti in rete con il territorio. www.educare-center.it

Il Bettolino opera in Comuni della Bassa Reggiana promuovendo l’integrazione sociale dei cittadini diversamente abili e svantaggiati, attraverso lo sviluppo di esperienze di lavoro nei settori agricolo, industriale, commerciale e di servizi, attività di carattere educativo e socio-sanitario-assistenziale alla persona e produzione di prodotti di ottima qualità con tecniche all’avanguardia e ponendo una grande attenzione all’ambiente. www.ilbettolino.it

Itaca Cooperativa Sociale, offre servizi in ambito turistico, prevalentemente si occupa di ricettività e ristorazione. La Cooperativa è sempre attenta alla scelta delle materie prime, all’utilizzo di prodotti biologici e all’adozione della filiera corta. Il principale attrattore turistico in cui è attualmente impegnata è l'Ex Monastero di Palazzo San Giovanni a Cava dei Tirreni, completamente ristrutturato e riqualificato.

Assistenza socio-sanitario

Betania Società Cooperativa Sociale, con sede a Scafati (SA), ha come obiettivo quello di accogliere “gli ultimi” e di favorirne il benessere psico-fisco attraverso progetti educativi individuali. Obiettivo che riesce a raggiungere grazie alla sua equipe psico-socioeducativa che lavora su obiettivi educativi comuni: la crescita dell’autostima, lo sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità, il riconoscimento dei propri limiti e dei ruoli sociali

Frassati è una cooperativa radicata sul territorio di Torino dal 1976 che progetta e gestisce servizi socioassistenziali, sanitari ed educativi, nonché attività imprenditoriali finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro. www.coopfrassati.com

Il Gabbiano con sede a Pontevico (BS) gestisce servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di minori, disabili fisici, psichici e sensoriali, anziani, malati in fase terminale e altre categorie di soggetti che necessitano nel corso della loro vita, in modo stabile od occasionale, di interventi mirati al soddisfacimento di bisogni di assistenza, socializzazione, cura e riabilitazione. www.ilgabbiano.it

Lai-Momo Società Cooperativa Sociale, con sede a Bologna e Sasso Marconi (BO), è attiva nei servizi per l’immigrazione (corsi di italiano, assistenza legale, orientamento al lavoro e mediazione linguistico-culturale), nella comunicazione sociale, nel dialogo interculturale. www.laimomo.it www.coopcartiera.it

Coop Noncello Società Cooperativa Sociale è nata 40 anni fa presso il Centro di Salute Mentale di Pordenone come progetto per l'inclusione sociale di persone vulnerabili con problemi di salute mentale. Oggi la cooperativa che ha la sua sede in Roveredo In Piano (PN) ha un’operatività estesa in tutto il Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto orientale e offre numerosi servizi dedicati alle esigenze di clienti pubblici e privati: pulizie civili e industriali, della cura delle aree verdi, dell’accompagnamento scolastico e socio-sanitario, della movimentazione merci, della gestione rifiuti, del portierato e della gestione dei servizi cimiteriali. www.coopnoncello.it

Universiis Società Cooperativa Sociale nasce a Udine nel 1993 con l’intento di proporre nuove modalità di intervento sociale nei settori socio–sanitario, assistenziale ed educativo; opera a livello nazionale e conta un organico composto da oltre 3000 operatori qualificati. Offre servizi rivolti agli anziani, ai disabili e ai minori oltre che servizi sanitari specialistici con l’intento di dare attenzione e cura alle persone affidate, salvaguardando la memoria e prospettando il futuro. www.universiis.it

In apertura foto by Richard Burlton on Unsplash