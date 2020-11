Per 9 bambini su 10 tornare in classe non è mai stato così bello

4 genitori su 10 riportano della scoperta di effettivi casi di Covid-19 nella scuola del proprio figlio, di più tra i genitori con figli frequentanti le scuole medie piuttosto che le elementari (47% vs il 37%). Alle scuole medie troviamo anche una maggior quota di genitori che riporta più di un caso per scuola (28% a fronte di un 19% delle elementari). Guardando invece alla presenza di casi Covid-19 nella classe del proprio figlio, la quota di genitori che riporta di almeno un caso si riduce al 14% (di cui 8% con più di un caso positivo).

Secondo mamme e papà, il 75% dei ragazzi di elementari e medie ha vissuto tale evento con preoccupazione (molta o moderata). Dal punto di vista dell’organizzazione familiare, le quarantene hanno generato difficoltà per quasi 8 famiglie su 10, prevedibilmente con maggiore impatto per i genitori degli alunni delle elementari.

Nutrire l’infanzia: l’importanza del pasto a mensa

Quasi 6 genitori su 10 hanno dichiarato che nel periodo di rilevazione il proprio figlio non stava fruendo del servizio mensa, per scelta (20%) o perché non previsto dalla scuola (37%). Eppure il pasto a scuola rappresenta un aiuto valido, talvolta indispensabile: in poco più di una famiglia su dieci (12%) la disattivazione del servizio di refezione comporta l’incapacità di garantire ai ragazzi un pasto giornaliero ben bilanciato in termini nutrizionali (7%) o addirittura la mancanza del principale pasto giornaliero (5%) a causa delle difficoltà economiche in cui versa la famiglia.

L’assenza del servizio mensa ha comportato anche altri problemi per le famiglie: doversi organizzare affinché il figlio torni a casa per pranzo (44%), necessità di trovare il tempo per preparare il pranzo al sacco da portare a scuola (23%), disagio che il figlio debba pranzare a casa da solo (13% dei casi).

In generale, la valutazione del pasto e del suo ruolo per la famiglia è positiva. Due terzi circa dei genitori intervistati lo considera tutto sommato equilibrato (66%); al pasto consumato nella mensa scolastica viene inoltre attribuita una funzione educativa (64%), in quanto utile ad abituare i propri figli a una alimentazione sana e completa. Allo stesso tempo la maggioranza dei genitori riconosce anche un buon livello di qualità (57%) ai pasti serviti nella scuola del proprio figlio (il 29% li considera addirittura di ottima qualità). Per buona parte del campione i pasti serviti nella mensa scolastica possono anche essere utilizzati quali fonte di ispirazione (56%) per imparare a equilibrare l'alimentazione del proprio figlio.

La didattica a distanza

Prima della suddivisione dell’Italia in regioni rosse, gialle e arancioni, tra gli intervistati in tutta Italia, 1 studente su 4 ha sperimentato la Didattica Digitale Integrata; in un caso su 10 come unica modalità di didattica.

Ripensando al lockdown della scorsa primavera, il 66% dei genitori valuta positivamente l’esperienza dei propri figli con la Dad. La quasi totalità delle scuole aveva attivato questa modalità di didattica, indipendentemente dalla regione di residenza e dal ciclo di studi. Laddove la scuola aveva attivato la DAD, 9 studenti su 10 avevano avuto la possibilità di seguire le lezioni online in modo regolare, seppur con alcune differenze legate alla classe frequentata: inferiore la quota di bambini di prima e seconda elementare che hanno frequentato le lezioni online in modo regolare durante il lockdown di primavera (79% vs quasi il 90% dei bambini più grandi). Tra chi non ha avuto la possibilità di seguire in modo regolare le lezioni, i principali impedimenti sono problemi di connessione internet e strumentazione inadeguata/scarsa/assente.