ActionAid: Centri antiviolenza e case rifugio lasciati soli

«Non è tollerabile che le istituzioni si presentino impreparate a fronteggiare un nuovo lockdown. L’epidemia ci ha dato lezioni che non dobbiamo dimenticare, prima tra tutte il ruolo essenziale dei Cav e delle case rifugio nel sostegno territoriale alle donne, che hanno dimostrato una grande capacità di adattamento nel reinventare un modello di intervento rapido che funziona solo con supporti adeguati. È necessario uscire dalla logica emergenziale per creare un sistema forte e duraturo, che funzioni bene in tempi ordinari e molto bene in tempi straordinari», spiega Elisa Visconti, responsabile dei Programmi di ActionAid. Sarebbe inaccettabile sprecare tempo prezioso. Con la seconda ondata pandemica e con i nuovi lockdown territoriali, i Cav corrono il rischio di arrivare al limite delle proprie capacità di sopravvivenza e di resilienza. Oggi è necessario istituire un Fondo di emergenza con risorse aggiuntive e prontamente disponibili e Cabine di Regia locali che garantiscano efficacia e coordinamento per le reti territoriali, senza si rischia di negare alle donne una concreta via d’uscita alla violenza».

Le risorse e i ritardi burocratici

Al 15 ottobre 2020, le risorse ripartite dal Dipartimento Pari Opportunità per il biennio 2015-2016 sono state liquidate dalle Regioni per il 72%, il 67% per quelle del 2017. A distanza di 15 mesi del trasferimento da parte del Dpo, le Regioni hanno liquidato solo il 39% delle risorse 2018, ovvero circa 7,6 mln di euro a fronte dei 19,6 stanziati. Per l’annualità 2019, il Dpo ha ripartito tra le Regioni 30 mln di euro, di cui 20 mln da destinare al funzionamento ordinario di case rifugio e centri antiviolenza e 10 mln per il Piano antiviolenza. In tempi Covid, per rispondere ai nuovi bisogni delle strutture di accoglienza, la ministra per le Pari Opportunità il 2 aprile 2020 ha firmato un decreto di procedura accelerata per il trasferimento delle risorse per il 2019 prevedendo la possibilità di usare i fondi destinati al Piano antiviolenza per coprire le spese dell’emergenza sanitaria. Nonostante l’urgenza, a distanza di 6 mesi dall’incasso delle risorse, solo 5 Regioni hanno erogato i fondi: Abruzzo, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Molise e Veneto. Nel dettaglio le risorse liquidate per l’annualità 2019 sono pari all’10%. Ad oggi nessun Decreto è stato emanato dal Dpo per i fondi antiviolenza 2020.

Il Piano Antiviolenza, l’occasione mancata

Siamo alla vigilia dell’elaborazione del nuovo Piano Nazionale, ma l’analisi dell’attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne - adottato nel 2017 e reso operativo con un piano approvato due anni dopo (18 luglio 2019) – rivela la sua incompletezza e il mancato rispetto della promessa trasparenza dei processi e delle decisioni. Le risorse effettivamente impegnate sono insufficienti per coprire le azioni programmate, ma soprattutto finora risultano impossibili da verificare e monitorare se realmente spese.

La prevenzione, la grande assente

Se le attività previste nell’ambito dell’asse prevenzione dei piani antiviolenza fossero state pienamente attuate nel corso degli anni, durante l’emergenza non sarebbe stato necessario l’invio di una circolare ad hoc alle forze di polizia per sensibilizzarle sulla violenza domestica e favorire così l’emersione delle richieste di aiuto da parte delle donne. Infatti, se tali attività fossero state realizzate come previsto, l’attenzione verso la violenza di genere sarebbe già nella routine professionale delle forze dell’ordine grazie all’introduzione del tema nei loro programmi formativi, come reso obbligatorio anche dal Codice rosso. Lo stesso discorso vale per le altre azioni di formazione per varie categorie di operatrici e di operatori pubblici e privati. Se fossero state portate a termine in tempo, durante la pandemia, le donne avrebbero potuto avere maggiore possibilità di essere intercettate e supportate da personale dei servizi sociali, delle strutture sanitarie, degli uffici giudiziari e così via. Oppure, se il 1522 fosse regolarmente e capillarmente pubblicizzato come previsto da anni nei piani, la popolazione intera e le donne tutte sarebbero informate sui servizi a cui chiedere aiuto e, nella fase di lockdown, si sarebbe evitata l’affannosa corsa alla diffusione di un servizio di pubblica utilità.

Le raccomandazioni

ActionAid, sulla base di quanto condiviso dalle operatrici dei Centri, ha formulato concrete raccomandazioni per garantire la pronta attivazione del sistema di protezione e prevenzione in caso di nuove emergenze. È necessario, infatti, assicurare il pieno funzionamento delle reti territoriali inter-istituzionali antiviolenza. Stabilire delle Procedure Operative Standard che definiscano ruoli della rete territoriale e prevedano una Cabina di Regia Operativa Locale. Urgente anche istituire un fondo nazionale per le emergenze immediatamente disponibile per le spese straordinarie. Infine, devono essere potenziate le attività di sensibilizzazione e comunicazione fin dall’inizio dell’emergenza, garantendo ampia diffusione delle informazioni circa l’esistenza e il funzionamento dei centri antiviolenza.

Fondo #closed4women

Consapevoli delle difficoltà vissute dai centri antiviolenza e dalle case rifugio, fin dai primi giorni della pandemia ActionAid ha mappato criticità e esigenze. Per permettere alle strutture di sostenere le spese impreviste e alle operatrici di continuare a supportare le donne assistite, a marzo scorso abbiamo creato il fondo di pronto intervento #closed4women. Sono stati 24 i Centri in tutta Italia che in tempi rapidi hanno potuto acquistare dispositivi sanitari (mascherine, disinfettante, guanti), sanificare i locali, dare continuità ai servizi di supporto psicologico e legale, fornire aiuti alimentari, sostenere economicamente le donne che hanno dovuto interrompere percorsi di autonomia e di inserimento lavorativo a causa del Covid19. Sono state 189 le donne coinvolte, a loro volta 100 tra figlie e figli a carico hanno beneficiato di un sostegno. Oggi ActionAid rilancia il Fondo di emergenza con un nuovo finanziamento per supportare i Cav in questa seconda fase della pandemia.

In apertura particolare della copertina del Rapporto di ActionAid