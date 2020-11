cambiamocultura per dire no alla violenza di genere

Il 25 novembre è la 21ma Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In questo momento storico così complesso, in cui stiamo facendo i conti con la pandemia causata dal Covid-19, anche quello della violenza sulle donne sembra essere un “virus” sempre più in ascesa. Gli studi condotti sui periodi di pandemia ed isolamento forzato hanno evidenziato la crescita esponenziale di questo fenomeno. L’isolamento sociale, la crescita della crisi economica e finanziaria e delle tensioni intra-familiari, nonché la maggiore difficoltà legata all’accesso ai servizi di prevenzione e protezione, aumenta la probabilità di eventi violenti all’interno delle mura domestiche che, già di per sé, si presenta con numeri allarmanti.

Durante il lockdown infatti, sono state 5.031 le telefonate valide al 1522, il 73% in più rispetto allo stesso periodo del 2019 secondo i dati Istat.

Dire Fare Cambiare, non profit nata nel 2019 per volontà di un gruppo di donne operanti nel settore culturale, sociale e ambientale e M.A.S.C. - Movimento Artistico Socio Culturale, non profit al femminile che nasce a maggio 2018 con l’obiettivo di promuovere l’arte in tutte le sue forme e nello specifico, unire cultura e sociale attraverso la produzione di spettacoli e laboratori teatrali hanno deciso di lanciare due ore di live stream Facebook dal titolo “Cambiamo Cultura” con la media partnership di Earth Day Italia, RID 96.8 FM, MarteMagazine.

L'invito a essere: uniti e unite, connessi e connesse da tutta Italia in una vera e propria staffetta culturale per dire no alla violenza sulle donne.

Il live streaming è sulla pagina Fb di Dire Fare Cambiare e su quella di Masc