E improvvisamente te lo scrive direttamente la Vita: “Benvenuta a Sud”

Ho scelto di non avere la macchina e di vivere di mobilità sostenibile, ho lavorato per la Provincia Autonoma di Trento nell’Economia Solidale e da un paio d’anni prendo due trenini ogni mattina per raggiungere un elegante ufficio a Gardolo, dove sono innamorata del mio lavoro nell’Economia Sociale.

Eppure una vocina nel petto mi sussurra, sempre più forte recentemente, che ho scritto ben tre tesi di Laurea e di Master che trattano di Agricoltura Sociale e che sarebbe un sogno realizzarle. C’è una canzone che risuona dentro di me come un diapason cullandomi, dopo aver preparato la mia schiscetta, con le note di Elisa che intonano: “Promettimi che prima di dormire, qualche volta non tutte le sere, ti innamorerai e o poco o tanto non ti accontenterai”.